Подполье сообщило о ликвидации бойцов ВСУ в Днепропетровской области Подпольщик Лебедев сообщил о ликвидации бойцов ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики Су-25

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ликвидировали в Днепропетровской области около трети бойцов подразделения ВСУ, которых планировали перекинуть под Энергодар. По его словам, которые приводит РИА Новости, удар пришелся по городу Марганец. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть, — заявил Лебедев.

Он добавил, что вдоль всего побережья Днепра — от Никополя до Каневского — «много чего интересного, что пытаются спрятать». Как утверждает Лебедев, местным жителям зачастую не проехать из Никополя по побережью, приходится объезжать большой кусок.

Кроме того, координатор николаевского подполья рассказал о нескольких ударах в городе Очакове Николаевской области Украины. Подпольщик уточнил, что атака пришлась на акваторию. Последствия ударов пока неизвестны. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Также сообщалось о взрывах в городе Дергачи близ Харькова. Об этом рассказал глава местной администрации Вячеслав Задоренко, он призвал граждан охранять спокойствие и спуститься в укрытия.