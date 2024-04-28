Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 апреля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала минутное видео с пандой Катюшей, которая продемонстрировала свою растяжку. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша позировала на камеру

Акулова продемонстрировала видеоролик, где Катюша лежит на бревнах пузом вверх, а задней лапой пытается достать до своего носа. При этом она еще успевает грызть ветки бамбука.

«Придумайте подпись», — обратилась руководитель столичного зоосада к подписчикам.

Пользователи Сети назвали Катюшу гимнасткой и эквилибристкой, поскольку она показывала посетителям свою растяжку.

«Правильно! Спортом надо заниматься, пускай и лежа на спине, поедая бамбук, но это тоже полезное занятие. Но Катюша наша красавица, такая деловая лежит, что просто слов не подобрать. Очень быстро растет наша малышка»;

«Катерина делает обычную растяжку, прям гимнастка российская! Ее скоро в нашу сборную можно будет брать. Интересно, когда она повзрослеет окончательно, такой же милой и игривой останется или все же характер изменится и мы не узнаем нашу любимую Катюшу?»;

«Сколько уже, интересно, весит Катюша? На видео она уже кажется такой большой, хотя ей даже года еще не исполнилось. Видимо, сотрудники нашего зоопарка очень хорошо кормят малышку, раз она достигла таких размеров. Но как она позирует на камеру — это просто класс! Никогда не видел ничего подобного!»;

«Эквилибристка из Москвы. Ей в цирке можно номера показывать с такими данными. Молодец Катерина, красиво расположилась на бревнах, а еще и бамбук успевает грызть. Ну что за прелесть, просто слова не подобрать!» — писали подписчики Акуловой в Telegram.

Что известно о нападении панд на человека в Китае

В городе Чунцин в КНР две взрослые панды набросились на сотрудницу зоопарка, которая принесла им еду. Инцидент зафиксировали посетители зоосада.

На опубликованных кадрах видно, как один из медведей схватил девушку за лодыжку, из-за чего она опустилась на колено. После этого вторая панда попыталась укусить смотрительницу за голову и повалила ее. Оба животных напали на сотрудницу учреждения и начали кусать ее.

Вскоре женщине удалось высвободиться. В этот момент на помощь ей пришел коллега с овощами в руках, рассчитывая отвлечь панд. Одно из животных забралось на дерево, а другое продолжило атаковать людей, но им удалось убежать и закрыть вольер.

В результате инцидента девушка получила легкую травму плеча. В администрации зоопарка не смогли назвать причину нападения и сказали, что подобные происшествия случаются очень редко.

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