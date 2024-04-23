Погода в Москве на майские праздники: столицу накроют резкие жара и холод

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в майские праздники в российской столице будет умеренно тепло. Какая погода будет в Москве и Санкт-Петербурге?

Погода на майские праздники в Москве

По словам Шувалова, 1 и 2 мая ожидается потепление до 22 градусов, а 9 мая температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

«В мае, как и в апреле, ожидаются резкие скачки температуры, из-за чего прогнозировать ранее сложно. Предварительно, на майские праздники в столичном регионе ожидается умеренно теплая погода. В начале мая столбики термометров сохранятся в диапазоне 17–22 градусов. Не исключено, что пройдут кратковременные дожди. 9 мая температура воздуха составит примерно 12–17 градусов», — отметил он.

Синоптик напомнил, что в апреле было установлено около 150 температурных рекордов, а резкие скачки температуры вверх-вниз будут продолжаться вплоть до первой половины следующего месяца. При этом в мае жителей российской столицы может ожидать жаркая 30-градусная погода.

«Полагаю, что есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае. Я исключаю только 1, 2 и 9-е число. Но здесь очень похоже на ситуацию 2007 года. Там тоже начало месяца было прохладное, но месяц закончился с результатами в 30–35 градусов», — подчеркнул Шувалов.

По данным портала Gismeteo, в Москве с 28 апреля по 1 мая ожидается теплая погода и кратковременные дожди. Температура воздуха днем в среднем составит примерно 17 градусов тепла.

В честь Дня Победы выходные продлятся четыре дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая. Согласно информации, опубликованной на сайте Gismeteo, в российской столице 9 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 15 градусов. 10 мая возможны кратковременные дожди и днем столбики термометров будут показывать 17 градусов со знаком плюс. 11 и 12 мая прогнозируется переменная облачность и до плюс 17 градусов в дневное время.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода на майские праздники в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в период с 28 апреля по 1 мая ожидаются осадки в виде дождя и до плюс 14 градусов, говорится в прогнозе на сайте Gismeteo.

28 апреля будет переменная облачность, вероятны осадки и воздух прогреется до плюс 11 градусов. 29 апреля ожидается кратковременный дождь и похолодает до плюс 7 градусов. 30 апреля прогнозируется переменная облачность и столбики термометров будут показывать 9 градусов тепла. 1 мая в Петербурге потеплеет до плюс 14 градусов и будет ясная погода.

В День Победы прогнозируется дождь и температура воздуха будет держаться в районе 15 градусов со знаком плюс. 10, 11 и 12 мая воздух прогреется до плюс 14 градусов и возможны кратковременные дожди.

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