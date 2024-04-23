Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 23 апреля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала минутное видео, как панда Катюша мешает своей маме Диндин грызть ветки бамбука. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша не давала Диндин питаться бамбуком

На кадрах, которые продемонстрировала Акулова, запечатлено, как Катюша крутится вокруг своей мамы и не дает ей спокойно грызть ветки бамбука. Диндин несколько раз аккуратно отодвигала малышку, но она все равно приставала к родительнице.

«Не мешай маме есть!» — подписала видео руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой отметили, что Диндин ведет себя как настоящая мама и спокойно реагирует на действия своей дочки Катюши, не ругая ее.

«Диндин — настоящая мама. Она сидит спокойно кушает, а ребенок ей мешает, но при этом она не позволила себе никакой грубости и спокойно отодвигала Катюшу, которая ей мешала. Прям восхищаюсь таким поведением взрослой панды»;

«Катерина, ты иногда убегаешь от мамы, а тут прям соскучилась. А Диндин какая красивая, спокойная, мило ручкой повела и Катюшу отодвинула. Вот это воспитание и характер какой у нашей мамочки. Браво!»;

«Такие они милые, мне очень нравится, как Диндин любя дочь отталкивает, всегда держит все под контролем. Для Катерины все равно молоко — лучшая еда в мире, а маме надо кушать и набираться сил», — писали пользователи Сети.

Что известно о красной панде в Московском зоопарке

Вчера, 22 апреля, в Telegram-канале столичного учреждения опубликовали редкие кадры с красной пандой Зень, которая аккуратно перебиралась по бревнам в вольере и питалась ветками бамбука.

«В прошлый раз был Рыжик — как увидели наши внимательные читатели — теперь показываем Зень. Это точно она, белое лицо выдает своего обладателя. Довольна, спокойна, кушает бамбук», — говорится в подписи к видеозаписи с животным.

Известно, что малая (красная) панда включена в списки Международной Красной книги со статусом «подвергающийся опасности».

«Обитает малая панда в юго-восточной части Гималайских гор. Ее ареал ограничен провинциями Юньнань и Сычуань в Китае, Бутаном, Непалом и северо-востоком Индии. Западнее Непала не встречается. Зверь предпочитает держаться в высокоствольных лесах, где преобладают хвойные деревья с примесью дуба, каштана, клёна и нижним ярусом из рододендрона и бамбука. Эти горные леса располагаются на высоте 2000–4000 м над уровнем моря в условиях умеренного климата со средней температурой 10–25 градусов и среднегодовыми осадками в 350 мм», — сообщается на сайте зоопарка.

Данный вид животных впервые появился в столичном зоосаде в 2009 году, когда из Мадридского зоопарка привезли пару таких панд. Они прожили четыре года и умерли от старости. В сентябре 2014 года из зоопарка Дублина приехала полуторагодовалая самка по кличке Зейн, а в октябре 2015 года из Польши привезли полуторагодовалого самцы красной панды.

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