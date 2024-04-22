Что известно об уничтожении телевышки в Харькове: интересные факты о ней

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ВС РФ сегодня, 22 апреля, нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой находились системы связи украинской ПВО, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Что об этом известно?

Когда был нанесен удар по телевышке

По словам Лебедева, прилет по телевышке был зафиксирован примерно в 16:36 по московскому времени.

«В 16:36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», — пояснил он.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» в 17:15 по московскому времени сообщил, что в Харькове была поражена установка ПВО и РЛС. Предположительно, запуск был произведен из ОТРК «Искандер».

«Харьков и Харьковская область. Поражена установка ПВО и РЛС. 22.04 17:15. Сообщается об уничтожении вражеской ПВО и РЛС. Взрыв был дикой силы. Происходит вторичная детонация. Предварительно удар осуществлен нашим ОТРК „Искандер“», — говорилось в публикации.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что прилет зафиксирован по инфраструктурному объекту.

«В Харькове очень шумно. Будьте осторожны. Целили по инфраструктурному объекту. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — заявил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Как отреагировали военкоры на разрушение телевышки

Авторы Telegram-канала «Страше Эдды» заявили, что телевышку не уничтожили ранее, потому что подобная целью является очень сложной для поражения, именно там ВСУ размещают свое оборудование.

«Шутка про отключение телемарафона в Харькове, конечно, и правда смешная, но хочу заметить, что такая цель, как вышка, является очень сложной для поражения. Именно поэтому украинцы ставят на них различное военное оборудование, которое сложно уничтожить. Так что отключение телемарафона — это приятный бонус к уничтожению данного объекта», — отмечалось в публикации канала.

Военный корреспондент полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что это была новая телевышка, а впервые ВС РФ поразили ее еще в марте 2022 года.

«На нашем направлении сегодня произошли знаковые события. Метким ракетным ударом была разрушена телевышка в городе Харькове. Чуть ли не пополам сложилась. Хочу отметить, что это новая телевышка, которая расположена в районе Павлова Поля в лесу. Там телецентр, административные здания. Кстати, первая попытка нанесения удара по телевышке была еще в марте 2022 года. Тогда были незначительные разрушения, а сегодня было четкое попадание», — заявил Алехин.

По его словам, эта телевышка питает в основном районы Харьковской области, прилегающей к Белгородской области.

«Жители Харькова давно перешли на кабель, возможно, что телевидение пропало не у всех, в отличие от жителей Харьковской области. В Белгородской области у тех, кто мог ловить украинские телевизионные каналы, полностью пропал данный контент», — пояснил полковник запаса.

Военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.

«Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах — общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки — это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи. Противник не даст соврать. За 10 лет ему так и не удалось декоммунизировать знаменитую 360,5-метровую телевышку в Петровском районе Донецка. Хотя он очень старался и пытался завалить ее из всех калибров», — написал он.

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