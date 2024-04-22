Что известно о жестоком избиении подростков в башкирском селе Иглино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В башкирском селе Иглино на улице Лесунова бизнесмен вместе со своими сыновьями жестоко избили подростков, пишут Telegram-каналы. Что об этом известно?

Что произошло в Иглино

По данным Telegram-канала «БашДТП», 21 апреля в Иглино на улице Лесунова мужчина и его сыновья напали на подростков, поскольку им якобы не понравилось, что молодые люди выкрикивали автолюбителям, чтобы те не наезжали на обочину.

«Мужчина вышел и начал избивать подростков, отобрав сумку и разбив телефон, позже они погрузили двоих, парня и девушку, в машину и вывезли на центральную площадь села, где их уже ждали подоспевшие друзья, на площади уже толпой они продолжали избиения молодого человека и его девушки, далее, погрузив их опять в машину, вывезли на остановку „Крупская“ села Иглино и бросили там», — говорится в публикации.

После этого пострадавшие добрались до дома, а затем отправились в больницу, где у молодого человека было зафиксировано сотрясение мозга, множественные раны и синяки по всему телу.

«Сейчас в деле разбирается полиция», — сообщили авторы «БашДТП».

Что рассказали пострадавший подросток и его девушка

По словам молодого человека, мужчина, избивший его, был очень агрессивно настроен, а на просьбы успокоиться он начал наносить удары.

«Попросил его, чтобы он сел в машину, потому что он был в неадекватном состоянии. Он начал меня бить, а я начал защищаться. Потом начали подбегать еще какие-то ребята, видимо, его сыновья или знакомые. Меня начали бить пять человек. Я покатился с обрыва и меня пинали. Были иностранцы из Таджикистана. Все друзья убежали, осталась только моя девушка. Они меня подняли, прижали к стене, задавали какие-то вопросы и били в голову», — рассказал он SHOT.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Девушка пострадавшего отметила, что, когда началась драка, она начала вести съемку, чтобы зафиксировать лица нападавших, но в этот момент на нее набросилась супруга бизнесмена.

«Она начала вырывать мой телефон с доказательствами и вырывать мне волосы. После избиения толпой моего молодого человека нас спросили, не хотим ли мы поехать в полицию. Мы ответили, что хотим. Нас запихнули в машину, но до полиции мы не доехали. Нас оставили на центральной площади, вытащили из машины и начали вновь избивать моего молодого человека», — заявила она.

Как отреагировали местные власти на инцидент

Глава администрации Иглинского района Республики Башкортостан Гюзель Насырова в своих социальных сетях заявила, что сотрудники полиции и Следственного комитета проводят проверку по факту избиения подростков.

«Очень много вопросов поступает. Очень много пишут в социальных сетях. Сама была шокирована данным случаем. Материалы по этому делу сейчас зарегистрированы. Полиция и Следственный комитет проводят проверку», — подчеркнула она.

Также Насырова отметила, что сегодня, 22 апреля, встречалась с родителями пострадавшего подростка.

«Мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Я считаю, что правоохранительные органы разберутся в данной ситуации», — заявила глава Иглинского района.

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