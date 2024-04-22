Крупный пожар в Воронеже: почему вспыхнул завод «Эникмаш-В», кто погиб

Фото: МЧС РФ

При пожаре на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже погибли три человека, заявили в МЧС России. Какие последние новости об этом известны сегодня, 22 апреля?

Когда на заводе произошел пожар

Сегодня, 22 апреля, в 09:27 по московскому времени Telegram-канал «112» сообщил, что в Воронеже на территории завода «Эникмаш-В» произошло сильное возгорание.

«Крупный пожар в Воронеже — там полыхает завод „Эникмаш“. Площадь возгорания составляет 3000 „квадратов“», — говорилось в публикации.

Telegram-канала Readovka также рассказал о пожаре на заводе в Воронеже отметив, что возгорание произошло в цехе по производству электрооборудования.

«В Воронеже загорелся цех по производству электрооборудования. На кадрах от очевидцев видны клубы дыма, которые заполоняют небо — в Воронеже загорелось здание в районе промзоны. Как сообщают в МЧС, огонь охватил цех по производству электрооборудования. Предварительно, возгорание возникло на заводе „ЭЛМАШ“. По имеющимся данным, площадь возгорания составила 3000 квадратных метров», — сообщают авторы канала.

Фото: МЧС РФ

Что рассказали в МЧС о пожаре на заводе, реакция СК РФ

Пресс-служба МЧС в 09:41 по московскому времени сообщила, что на месте пожара в Воронеже работают 64 специалиста и 20 единиц техники.

«В Воронеже площадь пожара — 500 квадратных метров. Сотрудники МЧС России вынесли из здания 4 пропановых и кислородный баллоны. Пострадали 2 человека», — говорилось в публикации.

Через некоторое время в МЧС рассказали, что в результате происшествия на заводе «Эникмаш-В» погибли три человека. По некоторой информации, это могли быть сотрудники предприятия.

«На пожаре в Воронеже погибли 3 человека. Возгорание ликвидировано на 500 квадратных метрах», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе СУ СК России по Воронежской области сообщили, что следователи выехали на место происшествия, чтобы после тушения приступить к осмотру места, где произошел пожар.

«Следователи СК выехали к месту пожара в производственном цехе, расположенном по улице Солнечная города Воронежа. Предварительно сообщается о троих погибших и двух пострадавших. Последние доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. После тушения пожара сотрудники СК приступят к осмотру места происшествия», — пояснили в региональном СУ СК РФ.

Также отмечается, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте будет работать прокурор Коминтерновского района Воронежа Алексей Дмитриев.

«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося выехал прокурор Коминтерновского района города Воронежа Алексей Дмитриев. Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Что это за завод

Согласно «Воронежской энциклопедии», основанный в 1955 году ЭНИКМАШ в 1984 был преобразован в научно-производственное объединение по кузнечнопрессовому оборудованию и гибким производственным системам для обработки металлов давлением, технологии обработки металлов давлением и горячей объемной штамповки.

Завод проводит сертификационные работы и сертификационные испытания. Изготавливает нестандартное оборудование и ломоперерабатывающее оборудование, отдельные узлы, агрегаты, детали широкой номенклатуры.

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