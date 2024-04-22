Названо число жертв пожара на заводе в Воронеже Трое человек погибли при пожаре на заводе в Воронеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Три человека погибли, двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже, сообщили в пресс-службе МЧС. К 10:32 (мск) возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв.м.

Сотрудники МЧС России вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Пострадали два человека. На пожаре погибли три человека, — сообщили в МЧС.

О пожаре на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже стало известно утром 22 апреля. На заводе горел цех по производству электрооборудования.

Ночью 21 апреля в Минусинском районе Красноярского края в СНТ «Топольки-1» при пожаре в жилом доме погибли три человека. Пожарные сумели локализовать возгорание на 162 квадратных метрах.

В Астраханской области вечером в воскресенье, 21 апреля, случился пожар в магазине. Горела крыша здания, а также торговые павильоны. Сначала огонь охватил 650 квадратных метров, а затем распространился на площади 1200 «квадратов». Тушили огонь 41 специалист и 13 единиц техники. Позже состав экстренной службы пополнили еще 49 человек. В результате пожар успешно ликвидировали.