В Красноярском крае при пожаре погибли три человека

Фото: МЧС России

В Минусинском районе Красноярского края в СНТ «Топольки 1» при пожаре в жилом доме погибли три человека, пишет МЧС России в официальном Telegram-канале. Пожарные сумели локализовать возгорание на 162 квадратных метрах.

Сейчас на месте работают 23 специалиста и девять единиц техники. Горение происходило на всей площади жилого помещения.

Управление МЧС Санкт-Петербурга информировало о пожаре в ангаре, расположенном на Митрофаньевском шоссе, 24. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 21:53 мск. Также стало известно, что к ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 50 человек.

В Астрахани вечером в воскресенье, 21 апреля, случился пожар в магазине, заявляли в пресс-службе МЧС России. По предварительным данным, горит крыша здания, а также торговые павильоны. Сначала огонь охватил 650 квадратных метров, а затем распространился на площади 1200 «квадратов». На месте от МЧС России работают 41 специалист и 13 единиц техники.

Ранее на северо-востоке Москвы в арт-кафе «Робин и пятница» случился пожар. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 21 апреля в 09:29. Выяснилось, что в подсобке вспыхнули кухонные принадлежности. Из окон здания повалил густой черный дым. При этом людей, по предварительным данным, в здании не оказалось.