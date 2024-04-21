Пожар вспыхнул в кафе на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожар вспыхнул в кафе на северо-востоке Москвы, сообщает «360». По данным телеканала, речь идет об арт-кафе «Робин и пятница». Отмечается, что спасатели обнаружили очаг возгорания и локализовали его на площади 5 кв. м.

По данным «360», пожар произошел в заведении, расположенном на улице Павла Корчагина. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 09:29, выяснилось, что в подсобке вспыхнули кухонные принадлежности. Телеканал отмечает, что из окон здания повалил густой черный дым. При этом людей, по предварительным данным, в здании не оказалось.

Ранее стало известно о пожаре, вспыхнувшем в сауне в таунхаусе в московском районе Южное Бутово. Отмечалось, что из помещения самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе ребенок.

До этого в Новосибирске произошел пожар в многоквартирном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения к зданию в Центральном районе города происходило горение утеплителя. Огонь распространился на фасад и кровлю на площади 900 квадратных метров. Возгорание началось в ночные часы, локализовать пожар удалось только к утру, открытое горение впоследствии ликвидировали.

Кроме того, пожар произошел в частном пансионате для пенсионеров в Белоострове под Санкт-Петербургом. В результате происшествия 13 человек были доставлены в стационар Токсовской межрайонной больницы. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.