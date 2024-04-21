Огромный магазин полыхает в Астрахани В Астрахани пожарные тушат магазин на площади 1200 «квадратов»

Фото: МЧС России/ТАСС

В Астрахани вечером в воскресенье, 21 апреля, в магазине случился пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России. По предварительным данным, горит крыша здания, а также торговые павильоны. Сначала огонь охватил 650 квадратных метров, а затем распространился на площади 1200 «квадратов».

В Астрахани огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. Горит кровля магазина и торговые павильоны на общей площади 650 квадратных метров. На месте от МЧС России работают 41 специалист и 13 единиц техники, — сказано в сообщении ведомства.

Спустя 20 минут в МЧС добавили, что площадь пожара в магазине разрослась до 1200 «квадратов». В связи с распространением огня к тушению привлекли еще 49 спасателей, увеличив их количество до 90. Информации о причинах ЧП и пострадавших не поступало.

Ранее на северо-востоке Москвы в арт-кафе «Робин и пятница» случился пожар. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 21 апреля в 09:29. Выяснилось, что в подсобке вспыхнули кухонные принадлежности. Из окон здания повалил густой черный дым. При этом людей, по предварительным данным, в здании не оказалось.

Другой пожар в столице вспыхнул 21 апреля в сауне в таунхаусе в районе Южное Бутово. Отмечалось, что из помещения самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе ребенок.