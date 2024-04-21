Сауна вспыхнула в Южном Бутово «360»: сауна загорелась в таунхаусе в московском районе Южное Бутово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сауна загорелась в таунхаусе в московском районе Южное Бутово, сообщает «360» со ссылкой на источник. Из помещения самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе ребенок.

Согласно данным телеканала, инцидент произошел в четырехэтажном здании на улице Адмирала Лазарева. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 07:00. На момент прибытия спасателей с третьего этажа шел густой черный дым.

В сауне загорелись вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. Четверых человек начали осматривать медики, позднее за помощью обратился еще один.

Хозяин таунхауса рассказал, что на цокольном этаже может быть человек. Официальные сведения о пострадавших не поступали.

До этого в Новосибирске произошел пожар в многоквартирном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения к зданию в Центральном районе города происходило горение утеплителя. Огонь распространился на фасад и кровлю на площади 900 квадратных метров. Возгорание началось в ночные часы, локализовать пожар удалось только к утру, открытое горение впоследствии ликвидировали.

Кроме того, пожар произошел в частном пансионате для пенсионеров в Белоострове под Санкт-Петербургом. В результате происшествия 13 человек были доставлены в стационар Токсовской межрайонной больницы. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.