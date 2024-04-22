В Воронеже загорелся машиностроительный завод «Эникмаш-В»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупный пожар произошел на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже, сообщает Telegram-канал «Типичный Воронеж | Новости Воронежа». По данным канала, на месте уже работают пожарные службы.

Как сообщает Telegram-rканал Baza, площадь возгорания составляет порядка 3000 квадратных метров. Причины произошедшего пока неизвестны.

В региональном МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 08:55. На заводе горит цех по производству электрооборудования. На месте работают 13 единиц техники.

В подмосковном Орехово-Зуево в ночь на 22 апреля также произошел пожар в производственном здании размером 30 на 40 метров на улице Стачки 1885 года. Предварительно, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 50 человек и 17 единиц техники.

Накануне пожарные тушили ангар на Митрофаньевском шоссе Санкт-Петербурга. К ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники и 50 человек. Позже стало известно, что пожар произошел на станции техобслуживания на 170 квадратных метрах.

Также вечером в воскресенье, 21 апреля, загорелся магазин в Астрахани. По предварительным данным, горела крыша здания, а также торговые павильоны. Сначала огонь охватил 650 квадратных метров, а затем распространился на площади 1200 «квадратов».