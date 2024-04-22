В подмосковном Орехово-Зуево загорелось производственное здание

Фото: МЧС России

В подмосковном Орехово-Зуево специалисты тушат пожар в производственном здании, расположенном на улице Стачки 1885 года, 6, сообщила пресс-служба МЧС России. Предварительно, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров.

Известно, что горит одноэтажное кирпичное здание размером 30 на 40 метров. К тушению пожара привлекли 50 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Минусинском районе Красноярского края в СНТ «Топольки 1» при пожаре в жилом доме погибли три человека. Пожарные сумели локализовать возгорание на 162 квадратных метрах.

Управление МЧС Санкт-Петербурга информировало о пожаре в ангаре, расположенном на Митрофаньевском шоссе, 24. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 21:53 мск. Также стало известно, что к ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 50 человек.

В Астрахани вечером в воскресенье, 21 апреля, случился пожар в магазине, заявляли в пресс-службе МЧС России. По предварительным данным, горит крыша здания, а также торговые павильоны. Сначала огонь охватил 650 квадратных метров, а затем распространился на площади 1200 «квадратов». На месте от МЧС России работают 41 специалист и 13 единиц техники.