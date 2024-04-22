Народная артистка СССР Алла Пугачева приедет в Россию, чтобы переписать на себя замок в деревне Грязь, а затем планирует переехать с супругом и детьми в Нью-Йорк. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?
Что известно о приезде Пугачевой в Россию
Алла Пугачева в конце июня планирует приехать в Москву, чтобы переписать на себя дом в подмосковной деревне Грязь и стать единоличным владельцем замка, заявил продюсер Илья Саглиани.
По его словам, артистка хочет исключить риски потери недвижимости из-за мужа-иноагента. По мнению продюсера, певица не собирается обрывать все связи с Россией и планирует продолжить карьеру в стране.
«Планы предсказуемые. Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России — но она ошибается если думает, что все ее слова и поступки последних двух лет забудутся. Люди примут ее только в том случае, если певица признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну, и тогда не придется приезжать „тайно“. Люди не забудут ее предательства», — сообщил Саглиани.
Куда Пугачева и Галкин планируют переехать из Израиля
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планируют переехать в Нью-Йорк, где приобрели две квартиры. Экс-парламентарий считает, что жить в США артисты будут раздельно.
«Сейчас из Израиля они планируют бежать в Нью-Йорк, где, как я уже писал, они приобрели две квартиры. Видимо, для раздельного быта», — сообщил Худяков.
По его словам, в Штатах Пугачева будет «доживать одна», в то время как Галкин займется воспитанием детей Лизы и Гарри. Кроме того, Худяков усомнился в том, что Пугачева — мать младших наследников. Экс-депутат не верит в историю с замороженными яйцеклетками Примадонны, заявляя, что развитие таких технологий случилось, когда Пугачева уже вышла из репродуктивного возраста.
«Пугачева им (Лизе и Гарри. — NEWS.ru) совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал. Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — считает бывший депутат Госдумы.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Что рассказал Киркоров об изменах Пугачевой
Певец Филипп Киркоров признался, что его брак с Аллой Пугачевой распался из-за ее неверности. По словам артиста, молодой юморист Максим Галкин начал «обхаживать» Примадонну, а она не смогла устоять.
»[Галкин] начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно», — рассказал певец.
Киркоров отметил, что на настоящий момент не испытывает злобы к бывшей супруге, он рад, что его некогда любимой женщине удалось найти избранника по душе и встретить с ним старость, пусть даже вдали от родины.
Что Николай Басков рассказал о Пугачевой
Певец Николай Басков вспомнил, как вместе с Аллой Пугачевой проиграл в казино сбережения Примадонны.
«Было время, когда по Москве были казино. Многих артистов приглашали просто прийти, поиграть. И помню, однажды мне Максим с Аллой позвонили: „Ты че вечером делаешь? Ты в казино когда-нибудь играл? Пойдем, может на фарт сыграешь!“» — рассказал исполнитель Popcake.
Из-за того, что Басков не взял с собой денег, Пугачева дала ему свои сбережения. Артист просадил все деньги, и, когда сообщил об этом певице, она лишь пошутила в ответ: «Ну ешь хотя бы бесплатно! Там дают! И вали домой».
Николай Басков также отметил, что Алла Пугачева не из тех, кто бросает в беде, и она не станет в неприятной ситуации нагнетать обстановку.
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