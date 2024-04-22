Алла Пугачева: последние новости 22 апреля, приезд в Россию, жизнь в США

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева приедет в Россию, чтобы переписать на себя замок в деревне Грязь, а затем планирует переехать с супругом и детьми в Нью-Йорк. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Что известно о приезде Пугачевой в Россию

Алла Пугачева в конце июня планирует приехать в Москву, чтобы переписать на себя дом в подмосковной деревне Грязь и стать единоличным владельцем замка, заявил продюсер Илья Саглиани.

По его словам, артистка хочет исключить риски потери недвижимости из-за мужа-иноагента. По мнению продюсера, певица не собирается обрывать все связи с Россией и планирует продолжить карьеру в стране.

«Планы предсказуемые. Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России — но она ошибается если думает, что все ее слова и поступки последних двух лет забудутся. Люди примут ее только в том случае, если певица признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну, и тогда не придется приезжать „тайно“. Люди не забудут ее предательства», — сообщил Саглиани.

Куда Пугачева и Галкин планируют переехать из Израиля

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планируют переехать в Нью-Йорк, где приобрели две квартиры. Экс-парламентарий считает, что жить в США артисты будут раздельно.

«Сейчас из Израиля они планируют бежать в Нью-Йорк, где, как я уже писал, они приобрели две квартиры. Видимо, для раздельного быта», — сообщил Худяков.

По его словам, в Штатах Пугачева будет «доживать одна», в то время как Галкин займется воспитанием детей Лизы и Гарри. Кроме того, Худяков усомнился в том, что Пугачева — мать младших наследников. Экс-депутат не верит в историю с замороженными яйцеклетками Примадонны, заявляя, что развитие таких технологий случилось, когда Пугачева уже вышла из репродуктивного возраста.

«Пугачева им (Лизе и Гарри. — NEWS.ru) совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал. Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — считает бывший депутат Госдумы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Что рассказал Киркоров об изменах Пугачевой

Певец Филипп Киркоров признался, что его брак с Аллой Пугачевой распался из-за ее неверности. По словам артиста, молодой юморист Максим Галкин начал «обхаживать» Примадонну, а она не смогла устоять.

»[Галкин] начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно», — рассказал певец.

Киркоров отметил, что на настоящий момент не испытывает злобы к бывшей супруге, он рад, что его некогда любимой женщине удалось найти избранника по душе и встретить с ним старость, пусть даже вдали от родины.

Что Николай Басков рассказал о Пугачевой

Певец Николай Басков вспомнил, как вместе с Аллой Пугачевой проиграл в казино сбережения Примадонны.

«Было время, когда по Москве были казино. Многих артистов приглашали просто прийти, поиграть. И помню, однажды мне Максим с Аллой позвонили: „Ты че вечером делаешь? Ты в казино когда-нибудь играл? Пойдем, может на фарт сыграешь!“» — рассказал исполнитель Popcake.

Из-за того, что Басков не взял с собой денег, Пугачева дала ему свои сбережения. Артист просадил все деньги, и, когда сообщил об этом певице, она лишь пошутила в ответ: «Ну ешь хотя бы бесплатно! Там дают! И вали домой».

Николай Басков также отметил, что Алла Пугачева не из тех, кто бросает в беде, и она не станет в неприятной ситуации нагнетать обстановку.

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