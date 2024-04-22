Королевская семья Британии: последние новости, ссора Карла III и Меган

Фото: Matthias Schrader/dpa/Global Look Press

Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III отказывается мириться с супругой принца Гарри Меган Маркл, а принц Уильям дал обещание заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 22 апреля?

Какое обещание дал принц Уильям

Принц Уильям после новостей об онкологическом диагнозе своей супруги Кейт Миддлтон пообещал внимательно следить за здоровьем жены. Принцесса Уэльская впервые рассказала о своем диагнозе 22 марта. На настоящий момент она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

На днях Уильям посетил офис благотворительной организации в Санбери-на-Темзе. Во время визита принца люди вручили ему открытки для Кейт Миддлтон и короля Карла III, которому поставили схожий диагноз. В своих посланиях люди желали членам королевской семьи выздоровления от поразивших их недугов.

Одна из женщин по имени Рэйчел попросила принца Уэльского внимательно следить за самочувствием Кейт.

«Я так и сделаю», — ответил Уильям.

Принц и принцесса Уэльские впервые после объявления о раке у Миддлтон могут появиться в британском кулинарном шоу телеканала ВВС под названием The Great British Bake Off. Об этом сообщил один из ведущих проекта Пол Голливуд. Когда его спросили о возможном участии в шоу членов королевской семьи, он ответил: «О да, Уильям и Кейт были бы более чем желанными гостями в этом смысле».

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям

За что принц Гарри обижен на короля Карла III

Принц Гарри держит обиду на своего отца Карла III, за то, что он выселил его и Меган Маркл из коттеджа Фрогмор, когда супруги приняли решение сложить королевские обязанности, пишет The Mirror. По его данным, герцогу Сассекскому не позволили даже лично собрать чемоданы, а просто отправили его вещи по новому адресу в Калифорнии, в то время как он сам надеялся, что апартаменты останутся в его владении и он сможет периодически туда приезжать.

Королевский писатель Том Куинн обратил внимание, что выселение по времени совпало с публикацией скандальных мемуаров, в которых принц Гарри раскрыл многие тайны королевской семьи.

«Гарри был в абсолютной ярости и слезах из-за того, что его выселили из Фрогмора, он чувствовал, что его отец не имел право делать это и что это было чисто мстительно», — рассказал Том Куинн.

Эксперт добавил, что принц Гарри, скорее всего, не понимал, что отказ от королевских обязанностей приведет к тому, что его лишат резиденции.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Почему Карл III не хочет мириться с Меган Маркл

Принц Гарри надеется на примирение с родственниками после того, как у Карла III и Кейт Миддлтон был обнаружен рак, однако монарх не спешит налаживать отношения с супругой сына Меган Маркл, сообщил The Mirror королевский эксперт Райан Маккормик. По его словам, король не хочет сближаться с невесткой из-за того, что Сассекские обсуждали написание новой книги.

«Все, что они скажут за закрытыми дверями, может быть опубликовано в будущей книге откровений Меган или Гарри. Наблюдая за недавним публичным поведением Карла и Гарри, кажется, что они оба хотят двигаться к миру, но Карл, возможно, не чувствует того же к Меган. Тем более если он считает, что она в значительной степени ответственна за разочаровывающее поведение Гарри по отношению к семье», — объяснил Райан Маккормик.

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