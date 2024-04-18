Молчание об СВО, поездка в Киев, съемки: где сейчас актриса Мария Пирогова

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Мария Пирогова

Актриса Мария Пирогова известна зрителю по ролям в сериалах «Молодежка», «Интерны» и «Балабол». Как складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Мария Пирогова

Артистка родилась 12 января 1990 года в Москве. Она окончила Щукинское театральное училище, где училась на спецкурсе актера Юрия Нифонтова, который в полном составе готовили к работе в кукольных театрах и ТЮЗах страны.

По окончании училища Мария Пирогова была принята на службу в театр имени Сергея Образцова, но уволилась спустя год работы из-за съемок в кино. Первые роли актрисы были эпизодическими. Она появилась в лентах «Закон и порядок» и «Универ». Затем сыграла роль дочери доктора Быкова в сериале «Интерны» и главную героиню в картине «Товарищи полицейские».

Пирогова на протяжении нескольких лет снималась в сериале «Молодежка». Она играла жену одного из главных героев, хоккеиста Антипова. Также артистка появилась в картинах «Балабол», «Темный мир: Равновесие», «След тигра», «Черная кровь» и других. Мария Пирогова проходила кастинг в сериал «Метод», однако тогда на главную роль была утверждена актриса Паулина Андреева.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Актеры Сергей Комаров, Мария Пирогова, Анна Михайловская и Владимир Стержаков (слева направо) на презентации нового сезона сериала «Молодежка»

Что известно о личной жизни Марии Пироговой

На съемках сериала «Молодежка» Мария Пирогова познакомилась с актером Данилой Якушевым. Между артистами завязался роман. Отношения закончились спустя год. По словам актрисы, они разошлись из-за ревности партнера.

Подробности своей личной жизни Пирогова не раскрывает, однако в прошлом году призналась Teleprogramma.pro, что она свободна.

«По определенным причинам моя личная жизнь в режиме, скажем так, заморозки. Могу сказать, что кроме личной жизни можно заниматься много чем еще», — рассказала актриса.

Что Мария Пирогова говорила про Украину

Мария Пирогова в декабре 2021 года побывала на Украине. Она опубликовала в соцсетях фотографии со своей поездки на Андреевский спуск в Киеве. Актриса рассказала, что посетила страну сразу после того, как перестал действовать в ее отношении трехгодичный запрет на въезд.

«Киев, я вернулась! Жаль потерянного времени без тебя. Я была невъездная целых три года, если кто не в курсе, но теперь я снова здесь», — написала Пирогова.

Мария Пирогова никогда не комментировала политические темы и события на Украине, а после начала спецоперации перестала вести Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Мария Пирогова

Чем сейчас занимается Мария Пирогова

Мария Пирогова в 34 года продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году она появилась на экране в седьмом сезоне сериала «Балабол» и ленте «Хамелеон».

На настоящий момент артистка снимается в восьмом сезоне «Балабола», премьера которого запланирована на сезон-2024/25. Помимо съемок в кино артистка пишет стихи, однако уходить из профессии не намерена.

«Скорее это мысли моей мамы. Потому что она агитировала меня издать сборник стихов, которые пишу. У меня такой идеи нет. Я четко понимаю, что актерская профессия настолько глубоко под моей кожей, что мне от этого никуда не деться. Я отдаю себе отчет, что полностью из профессии не уйду никогда», — отметила она.

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