Фадеев, завершение карьеры, срыв проекта: как сейчас живет Лена Зосимова

Фото: Денисов Роман/ТАСС

Певица Лена Зосимова, 1998 год

Певица Лена Зосимова прославилась в 1990-е благодаря исполнению песен «Подружки» и «Линия любви». Как сложилась дальнейшая карьера и судьба артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Лена Зосимова

Зосимова родилась 11 сентября 1975 года в Москве. Ее отец Борис Зосимов — основатель телеканала MTV Россия, с юношеских лет дочери он был ее музыкальным продюсером.

В 1991 году Зосимова окончила среднюю школу и записала с певцом Игорем Николаевым первую песню и клип «Этот новый парень». Композиция попала в музыкальные хит-парады. В 1992–1998 годах артистка брала частные уроки вокала и выступала в разных городах России и Украины.

Лена Зосимова обрела известность после участия в телеконкурсе «Утренняя звезда». В конце 1994 года вышел ее первый альбом «Все впереди», а спустя год она записала вторую пластинку в США. В 1988 году исполнительница стала ведущей программы «Банзай!» на MTV. В 2002 году ушла с канала вместе со всем основным составом виджеев вследствие его продажи американскому конгломерату Viacom.

Правда ли, что Лена Зосимова не хотела петь

Борис Зосимов признался, что идея сделать из дочери певицу принадлежала ему. По словам продюсера, ему нужно было сделать свою фамилию популярной.

«Я переборщил, когда раскручивал ее с использованием всех своих возможностей. Потому что ее до сих пор узнают гаишники, таможенники и так далее. Это просто поразительно. Лена не очень хотела петь, это не ее. Но мне нужно было раскрутить свою фамилию. Ленка несколько лет послушно все делала. Могу сказать, что по сравнению с некоторыми современными певицами она — Монсеррат Кабалье», — сказал он в программе «Рожденные в СССР».

При этом продюсер отрицает, что вкладывал деньги в пиар наследницы. По его словам, он лишь пользовался своими музыкальными связями.

Борис Зосимов также рассказал, что музыкальный продюсер Максим Фадеев изначально писал песню «Муси-пуси» для его дочери, но в итоге отдал ее певице Кате Лель, потому что та предлагала за нее деньги, а с Зосимовыми он работал бесплатно.

Чем сейчас занимается Лена Зосимова

Лена Зосимова оставила музыкальную карьеру в 2003 году. Вместе с отцом и супругом, предпринимателем Михаилом Хенкиным, она является совладелицей бизнеса, связанного с услугами по обеспечению питанием.

Артистка ведет закрытый образ жизни. По словам отца исполнительницы, Зосимова отказывается возвращаться на сцену.

«Лена воспитывает двоих сыновей, живет в Москве, по-своему счастлива. Ну она уж точно никогда не рвалась в шоу-бизнес. Я ей говорил последние десять лет: „Ты можешь хоть сейчас выйти на сцену, спеть „Подружки“, получить деньги и уйти». Но она не хочет. И это ее право», — отметил Борис Зосимов.

Последнее интервью Зосимова дала в 2022 году для книги Михаила Марголиса «Борис Зосимов. Человек, подаривший нам MTV и „Монстров рока“». В нем артистка рассказала, что с ней должен был состояться проект в соцсети TikTok про знаменитостей 20-летней давности, однако он не вышел по неизвестным причинам.

Лена Зосимова также сообщила, что с бывшими коллегами не общается, но следит за современной российской музыкой. Исполнительница призналась, что до сих пор не уничтожила свой невыпущенный третий альбом, который был написан Максимом Фадеевым в 1998 году.

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