Белоруссия, лишний вес, игра в театре: куда пропала актриса Светлана Рябова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России Светлана Рябова

Народная артистка России Светлана Рябова не снимается в кино с 2013 года. Чем сейчас занимается актриса, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Рябова

Светлана Рябова родилась 27 марта 1961 года в Минске.

После школы поехала в Москву, но с первого раза поступить в Щукинское театральное училище не получилось. Тогда она вернулась домой и подала документы в Минский театральный институт, но спустя год вновь отправилась в Москву. Смогла пройти сразу в два вуза — Школу-студию МХАТ и Щукинское училище. Выбрала второй вуз.

«Когда я оканчивала театральный, к нам пришел Александр Анатольевич Ширвиндт, чтобы отобрать для спектакля четырех девочек. Я оказалась в их числе. И он спросил, умеет ли кто-нибудь играть. Я подняла руку. И вот в начале спектакля открывается занавес, я сижу за роялем и играю менуэт Боккерини. Это был триумф, это было счастье», — вспоминала она.

В кино Рябова дебютировала в 1983 году в мини-сериале «Отцы и дети». Также актриса снималась в лентах «Особое поздравление», «Большое приключение», «Аэропорт со служебного входа», «Первый парень», «Брызги шампанского», «Прощальные гастроли», «Ты у меня одна», «Не хочу жениться!», «Летние люди», «Внимание, говорит Москва», «Исаев» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Рябовой

Первый муж Светланы Рябовой — актер Андрей Барило. Он был на 12 лет младше ее. В браке родились две дочери — Александра и Екатерина. Однако, прожив вместе 10 лет, пара развелась.

Имя второго супруга, с которым артистка живет по сей день, она не раскрывает. Известно, что избранник Рябовой не имеет отношения к кино и театру. Он занимается бизнесом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Светлана Рябова в сцене музыкального спектакля «Свидание в Москве»

«Тогда я была влюблена в человека, которого потом пригласила на премьеру, и он после этого фильма как-то совсем по-другому на меня посмотрел. А через некоторое время стал моим мужем», — рассказывала актриса.

Почему Рябова набрала вес

Светлана Рябова за последние годы сильно изменилась. Актриса набрала около 30 килограммов. Она отмечала, что всегда была склонна к полноте, но в молодости следила за фигурой и сидела на диетах.

«Я была девочкой из Белоруссии, выросшей на пампушках. Ужасно не нравилось свое тело, я постоянно худела, бегала каждый день и ела салат из листьев одуванчика, потому что листья эти сжигают жиры», — рассказывала Рябова.

Чем сейчас занимается Рябова

Светлана Рябова последний раз снималась в кино в 2013 году — тогда вышел мини-сериал «Незабудки» с ее участием.

При этом актриса продолжает играть в театре. Сейчас она задействована в постановках «Ночь ошибок» и «Хомо Эректус».

«Я ведь не только драматическая, но и поющая актриса», — отмечала Рябова.

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