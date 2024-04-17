Актриса Ольга Сошникова: куда она пропала и чем сейчас занимается

Фото: В. Бондарев/РИА Новости

Ольга Сошникова

Актриса Ольга Сошникова последний раз появлялась на экране в 2002 году. Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Сошникова

Ольга Сошникова родилась 7 июля 1945 года в Москве. Окончила ВГИК.

В кино актриса дебютировала в 1969 году в мелодраме «Любовь Серафима Фролова». Также Сошникова снималась в картинах «Неподсуден», «Городской романс», «Нервы, нервы», «Петр Рябинкин», «Семнадцать мгновений весны», «Отроки во Вселенной», «Щит города», «Поражение», «Убить дракона», «Не сошлись характерами» и других.

Всего в ее фильмографии 19 работ.

«Я объясню, почему зрители не соединяли меня с персонажем. Мой педагог, народный артист Борис Бабочкин, всегда учил нас, что мы не должны играть себя, а только воплощать образ. Вот и в Барбаре нет ничего от меня. Я не играла злодейку. Я играла девушку, молодую, которая выросла при фашизме. Она честно служит в соответствии с этой системой и своими искренними убеждениями. А в сцене, где они допрашивают радистку Кэт и та падает в обморок, Барбара дает ей воду и говорит: „У меня тоже есть сердце!“ Вот в этой фразе героиня раскрывается — она не злодейка, а просто продукт своего времени», — говорила Сошникова о роли в ленте «Семнадцать мгновений весны».

Что известно о личной жизни Сошниковой

Во время обучения во ВГИКе Ольга Сошникова вышла замуж и родила дочь Айгуль.

Тогда лекции и практические занятия отошли на второй план. Так, семейная жизнь актрисы ставила под угрозу ее дальнейшее обучение в вузе. Администрация настаивала на отчислении студентки, но за нее заступился Сергей Герасимов. Это позволило Сошниковой завершить обучение и получить диплом.

После окончания вуза артистка уезжала на родину супруга в Казахстан, где была актрисой киностудии «Казахфильм». В конце 1980-х годов вернулась в Москву и начала работать на «Мосфильме».

Чем сейчас занимается Сошникова

Ольга Сошникова последний раз снималась в кино в 2002 году — тогда вышла драма «Спартак и Калашников» с ее участием.

Актриса признавалась, что не жалеет о том, что в ее карьере нет главных ролей.

«Мне повезло, и я считаю это достоинством. Я сыграла очень разных персонажей. А если бы меня окунули сразу в главные роли и я бы пошла из фильма в фильм, это бы высосало меня изнутри. Так случается со многими, артисты много теряют, потому что не накапливают, а раздают талант. Я злодейку сыграла, лирическую героиню тоже. Мои роли разноплановые, и я не была заложницей роли», — объясняла она.

В 2023 году в интервью «Вечерней Москве» Сошникова рассказала, что нашла себя в преподавании.

«Я преподаю в школе искусств и работаю в своей студии „Удачный малый театр“. В нашем дачном поселке Загорянка еще в 1914 году был построен театр на 300 мест. Здание было деревянным и сгорело в 1960-х годах. А сейчас местный Музей дачной культуры решил возрождать театр, и с этим проектом мы выиграли грант. В постановках участвуют взрослые, но дети тоже заинтересовались театром, и я поставила два детских спектакля. Мне кажется, очень здорово, что дети не болтаются без дела, а занимаются в студии», — рассказывала артистка.

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