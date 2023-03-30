Муцениеце рассказала, как обманула приемную комиссию ВГИКа Агата Муцениеце спела песню на грузинском, чтобы обмануть приемную комиссию ВГИКа

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце рассказала, что спела песню на грузинском, чтобы обмануть приемную комиссию ВГИКа при поступлении, пишет Hello. Она добавила, что после поступления все равно призналась преподавателям, что совершенно не умеет петь.

А меня попросили еще и спеть. На этот случай у меня был заготовлен хитрый план. Я знала одну малоизвестную песню на грузинском. Ее и спела, рассчитывая, что в приемной комиссии все равно никто не знает ни слов, ни мелодии. А значит, можно не бояться облажаться, — рассказала Муцениеце.

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