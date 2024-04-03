«Я вампир»: Аня Тейлор-Джой рассказала о тайной свадьбе два года назад Аня Тейлор-Джой угощала гостей на свадьбе тортами в виде человеческого сердца

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аня Тейлор-Джой

27-летняя американская актриса Аня Тейлор-Джой, известная по главной роли в сериале «Ход королевы», подтвердила свой брак с 29-летним актером Малкольмом Макреем, пишет Hellomagrussia.ru. Она рассказала о тайной свадьбе, прошедшей два года назад, выложила фотографию тортов в виде человеческих сердец, которыми угощала гостей, и назвала себя вампиром. Бракосочетание прошло в Новом Орлеане 1 апреля 2022 года.

Два года назад, на День дураков, я тайно вышла замуж за своего лучшего друга. Магия того дня навсегда останется в каждой клеточке моего сердца. С второй годовщиной тебя, любовь моя, — поздравила Тейлор-Джой мужа в соцсетях.

Также Тейлор-Джой показала фото тортов, сделанных в виде человеческих сердец, которыми угощала гостей. Она пояснила, что необычное угощение было сделано на заказ.

Обратите внимание: да, это анатомически правильные сердечки. Да, я вампир Лестат, — пошутила звезда.

В 2023 году Тейлор-Джой устроила бал-маскарад в Венеции по поводу бракосочетания с Макреем. Пара пригласила на торжество 150 гостей, среди которых были замечены голливудская актриса Джулия Гарнер и британская модель Кара Делевинь. На невесте было воздушное бежевое платье с вышивкой в виде птиц и цветов на лифе и белая вуаль. Гости были одеты в венецианские маски, исторические костюмы с бахромой, мехом и блестками.

На подготовку и организацию вечеринки пара могла потратить более 250 тысяч фунтов (около 30 млн рублей). Мероприятие прошло в венецианском дворце XV века Палаццо Пизани-Моретта, расположенном на Большом канале в районе Сан-Поло, выполненном в стиле барокко.