«Аппарат на мне, пока живу»: как сложилась судьба Людмилы Савельевой

Фото: Global Look Press

Людмила Савельева в фильме «Война и мир»

Народная артистка РСФСР Людмила Савельева не снимается в кино с 2009 года. Как она живет сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Савельева

Людмила Савельева родилась 24 января 1942 года в Санкт-Петербурге.

С 10 лет занималась балетом, окончила Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой и была принята в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (сейчас — Мариинский театр).

В 1964 году была сделана экранизация балета «Спящая красавица» с ее участием. Тогда на балерину обратила внимание помощник режиссера Сергея Бондарчука, который вел подготовку к съемкам фильма «Война и мир». Так Савельеву, не имевшую никакого опыта в кино, пригласили в Москву на кинопробы — на роль Наташи Ростовой.

«А ведь ничего общего у меня с Наташей не было: маленькая, белобрысенькая, глаза не черные, как у героини романа, а синие... И вообще какой-то гадкий утенок... Но когда на меня надели парик, панталончики, я вдруг почувствовала себя Наташей. Сцена была несложная, и все получилось», — вспоминала артистка.

Совмещать балет и съемки у Савельевой не получалось, началось физическое истощение, и она решила оставить балет.

«Поначалу, может быть, и жалела. А когда окончательно „вросла“ в Наташу, все в моей судьбе решилось. Меня всюду узнавали и называли Наташей. Я объехала с картиной весь мир — нас принимали необыкновенно доброжелательно, восторженно», — отмечала она.

Савельева также снималась в картинах «Бег», «Чайка», «С вечера до полудня», «Шел четвертый год войны…», «Нежный возраст», «Седьмое небо», «Анна Каренина» и других. Всего в ее фильмографии 26 работ.

Фото: РИА Новости Киноартисты Софи Лорен, Марчелло Мастроянни и Людмила Савельева (слева направо) на съемках фильма «Подсолнухи»

Что известно о личной жизни Савельевой

В 1967 году Людмила Савельева вышла замуж за актера Александра Збруева. В браке родилась дочь Наталья.

Помимо этого, у Збруева есть внебрачная дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной. Она родилась, когда он уже был женат на Савельевой. Девушка носит фамилию отца.

По данным СМИ, дочь Савельевой и Збруева перестала доверять мужчинам после того, как стало известно о связи актера с Шаниной. Она пробовала жить отдельно, но в 2005 году в ее квартире случился пожар, и родители, опасаясь за ее жизнь, забрали дочь под свое крыло.

В 43 года Наталью сразил инсульт, она долго лежала в больнице, а после проходила психиатрическую реабилитацию.

Как пишут СМИ, сейчас наследница артистов нашла опору в православной литературе и церкви, но по-прежнему живет как затворница и не съезжает от родителей.

«Наташа предпочитает камерное общение, ей не нужна толпа народа вокруг. Поэтому и работать ей проще дома. Она редактирует тексты, в последнее время, например, редактировала сценарий художественного фильма. Сидит за работой до двух-трех часов ночи, встает потом поздно. Говорит, что ей только такой график подходит. Наташа — верующий человек. Ходит в церковь, читает православную литературу, у нее есть соответствующий круг общения. Но не думайте, что она какой-то „синий чулок“. Дочка хорошо разбирается в моде, любит красиво одеваться, ходить по магазинам. Вещей у нее столько, что не успевает носить! Но зато я всегда знаю, чем ее можно порадовать», — говорил Збруев о наследнице.

При этом судьба внебрачной дочери Збруева сложилась более удачно — она тоже стала актрисой.

Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Людмила Савельева и Александр Збруев

Чем сейчас занимается Савельева

Людмила Савельева последний раз снималась в кино в 2009 году — тогда вышла мелодрама «Дочки-матери» с ее участием.

По мнению актрисы, сейчас кино — искусство для молодых. Сериалы ей не интересны, а художественные фильмы с хорошими сценариями ей давно не предлагают.

Кроме того, Савельева много лет живет с кардиостимулятором, из-за которого, по ее словам, она также вынуждена отказываться от работы в кино.

«Аппарат на мне. Но я все проверила. Выяснилось, могу жить пока», — говорила она.

Артистка ведет непубличный образ жизни, не дает интервью и не ходит на ток-шоу. При этом Савельева ни о чем не жалеет и ни на что не жалуется.

«Чудо, что я родилась и выжила в блокаду. Что меня приняли в балетное училище и я выходила на сцену солисткой, да в каком театре! Что Бондарчук позвал сняться в роли одной из лучших героинь русской литературы, и моя Наташа завоевала любовь людей по всему миру. Что, не имея актерского образования, снималась у лучших режиссеров и с талантливейшими партнерами. Чудо, что уже столько лет живу с любимым человеком. Всякие неприятности по сравнению с этими подарками — так, ерунда», — отмечала актриса.

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