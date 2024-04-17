Певица Алла Пугачева призналась, что не может вернуться в Россию на ПМЖ, а поэт Илья Резник отказался общаться с артисткой. Какие известны последние новости о Примадонне сегодня?
Почему Резник не общается с Пугачевой
Поэт Илья Резник признался, что считает Аллу Пугачеву сестрой и надеется на ее возвращение в Россию. Однако на настоящий момент он не поддерживает связь с артисткой, так как не общается с «предателями родины».
«Я считаю ее своей сестрой, она меня — братом. А родственников не выбирают. На данный момент она жена иноагента. Но с предателями родины я не общаюсь. Надеюсь, Алла в скором времени все осознает и вернется домой, покается перед народом», — заявил Резник.
Поэт дорожит памятью о работе с Пугачевой. По его словам, их трио с композитором Раймондом Паулсом в народе называли «бриллиантовым».
«Мне очень жаль Аллу, я желал и желаю ей другой судьбы. Мне хочется, чтобы она была со своей страной, с людьми, которые ее всегда боготворили. Алла могла уйти из жизни, дай бог, нескоро, великой русской певицей. А сейчас...», — уточнил Илья Резник.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruИлья Резник
Что сказала Пугачева о возвращении в Россию
Телеведущая Кира Прошутинская знакома с Аллой Пугачевой со школы. Они поддерживают отношения и после отъезда Примадонны за границу. По ее словам, в эмиграции исполнительнице живется непросто.
«Трудные для Аллы эти последние годы. Может быть, самые трудные за долгие годы жизни. Но она никогда этого не скажет, поскольку человек закрытый, мало кому теперь доверяющий. Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью», — рассказала Прошутинская MK.RU.
По словам телеведущей, Алла Пугачева в разговоре призналась ей, что не может вернуться в Россию из-за своей семьи.
«Ее отъезд — не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: „Я там, где моя семья“. То есть муж и дети. Она всегда пела только о любви. Но, самое главное, Алла полностью отдает ее тому, кого любит, жертвуя всем. Это не пафос, а правда ее жизни. И ее свобода, которую она возводит в абсолют, в этом случае становится добровольной несвободой и зависимостью», — уточнила Прошутинская.
Что сказал депутат Шолохов о Пугачевой
Зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов считает, что Алла Пугачева больше не является кумиром миллионов, а для молодежи она — «бабушка, которая когда-то пела».
«Для современной России, причем в силу объективных причин, для той же молодежи она является бабушкой, которая когда-то для кого-то пела, сейчас для них она не является не то что кумиром, вообще даже тем, кого стоит слушать», — сказал он РИА Новости.
По мнению парламентария, во времена СССР у Пугачевой были реально «талантливые вещи», а за неимением большого количества артистов на тот момент она обрела популярность. Шолохов считает, что Примадонна является примером того, когда «длительное восхваление человека может привести к абсолютной потере реальности».
Фото: Шибаев/РИА Новости
Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год
Фото: Шибаев/РИА Новости
Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1981 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1981 год
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Алла Пугачева, 1983 год
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Алла Пугачева, 1983 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Советская эстрадная певица Алла Пугачева
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Советская эстрадная певица Алла Пугачева
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Алла Пугачева, 1987 год
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Алла Пугачева, 1987 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год
Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти
Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов
Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти
Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год
Худрук драматического театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, что придумал новые образы для Валерия Леонтьева и Аллы Пугачевой, когда снимал для них клипы.
«Я горжусь, кстати, тем, что я, наверное, единственный, кто ее уговорил открыть лоб. „Алла Борисовна, давайте лоб откроем. Там есть на что смотреть“. И мы открыли ей лоб, сделали шляпу. И она там прекрасна», — поделился он.