Алла Пугачева: последние новости 17 апреля, Резник, отказ возвращаться в РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева призналась, что не может вернуться в Россию на ПМЖ, а поэт Илья Резник отказался общаться с артисткой. Какие известны последние новости о Примадонне сегодня?

Почему Резник не общается с Пугачевой

Поэт Илья Резник признался, что считает Аллу Пугачеву сестрой и надеется на ее возвращение в Россию. Однако на настоящий момент он не поддерживает связь с артисткой, так как не общается с «предателями родины».

«Я считаю ее своей сестрой, она меня — братом. А родственников не выбирают. На данный момент она жена иноагента. Но с предателями родины я не общаюсь. Надеюсь, Алла в скором времени все осознает и вернется домой, покается перед народом», — заявил Резник.

Поэт дорожит памятью о работе с Пугачевой. По его словам, их трио с композитором Раймондом Паулсом в народе называли «бриллиантовым».

«Мне очень жаль Аллу, я желал и желаю ей другой судьбы. Мне хочется, чтобы она была со своей страной, с людьми, которые ее всегда боготворили. Алла могла уйти из жизни, дай бог, нескоро, великой русской певицей. А сейчас...», — уточнил Илья Резник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Илья Резник

Что сказала Пугачева о возвращении в Россию

Телеведущая Кира Прошутинская знакома с Аллой Пугачевой со школы. Они поддерживают отношения и после отъезда Примадонны за границу. По ее словам, в эмиграции исполнительнице живется непросто.

«Трудные для Аллы эти последние годы. Может быть, самые трудные за долгие годы жизни. Но она никогда этого не скажет, поскольку человек закрытый, мало кому теперь доверяющий. Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью», — рассказала Прошутинская MK.RU.

По словам телеведущей, Алла Пугачева в разговоре призналась ей, что не может вернуться в Россию из-за своей семьи.

«Ее отъезд — не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: „Я там, где моя семья“. То есть муж и дети. Она всегда пела только о любви. Но, самое главное, Алла полностью отдает ее тому, кого любит, жертвуя всем. Это не пафос, а правда ее жизни. И ее свобода, которую она возводит в абсолют, в этом случае становится добровольной несвободой и зависимостью», — уточнила Прошутинская.

Что сказал депутат Шолохов о Пугачевой

Зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов считает, что Алла Пугачева больше не является кумиром миллионов, а для молодежи она — «бабушка, которая когда-то пела».

«Для современной России, причем в силу объективных причин, для той же молодежи она является бабушкой, которая когда-то для кого-то пела, сейчас для них она не является не то что кумиром, вообще даже тем, кого стоит слушать», — сказал он РИА Новости.

По мнению парламентария, во времена СССР у Пугачевой были реально «талантливые вещи», а за неимением большого количества артистов на тот момент она обрела популярность. Шолохов считает, что Примадонна является примером того, когда «длительное восхваление человека может привести к абсолютной потере реальности».

Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год

Кто изменил стиль Аллы Пугачевой

Худрук драматического театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, что придумал новые образы для Валерия Леонтьева и Аллы Пугачевой, когда снимал для них клипы.

«Я горжусь, кстати, тем, что я, наверное, единственный, кто ее уговорил открыть лоб. „Алла Борисовна, давайте лоб откроем. Там есть на что смотреть“. И мы открыли ей лоб, сделали шляпу. И она там прекрасна», — поделился он.

Читайте также:

«Я пошла на большой грех»: как живет актриса Элеонора Шашкова

Смерть Талькова и тяжелый развод: куда пропала актриса Ксения Кузнецова

Москва, мечта о детях, секрет красоты: куда пропала актриса Юлия Пожидаева