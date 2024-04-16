Грымов высказался о работе с Леонтьевым и Пугачевой «МК»: Грымов рассказал, что придумал новые образы Леонтьеву и Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Грымов

Худрук драматического театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал «МК», что придумал новые образы для певца Валерия Леонтьева и артистки Аллы Пугачевой, когда снимал для них клипы.

Я горжусь, кстати, тем, что я, наверное, единственный, кто ее уговорил открыть лоб. «Алла Борисовна, давайте лоб откроем». — «Да нет». — «Давайте откроем лоб. Там есть на что смотреть». И мы открыли ей лоб, сделали шляпу. И она там прекрасна, — рассказал он.

Режиссер добавил, что, когда делал клип на песню «Мишель» Леонтьева, он нарядил артиста в новый сценический костюм, подобрал совершенно новый образ: плащ, джемпер и брюки. Тот больше не надевал их.

Он, бедный, потом не знал, куда это деть: «Я в этом ходить не буду!», — сообщил Грымов.

Ранее Грымов завил, что череда скандалов вокруг нового фильма «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова является частью пиар-кампании. Он предположил, что целью этого пиар-хода является стремление авторов и продюсеров побольше заработать.

Также Грымов рассказал, какой гонорар получила Лолита за театральный сезон. Он уточнил, что певица заработала полмиллиона рублей. Также он подчеркнул, что все артисты получают достойный гонорар.