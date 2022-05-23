Худрук «Модерны» Грымов раскрыл гонорар Лолиты за театральный сезон Худрук «Модерны» Грымов заявил, что Лолита получает полмиллиона рублей за сезон

Лолита Милявская / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Художественный руководитель театра «Модерна» Юрий Грымов признался, что певица Лолита Милявская зарабатывает полмиллиона рублей за театральный сезон. Он также подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru», что все артисты его театра получают достойный гонорар.

Актеры «Модерна» получают в зависимости от успеха театра. Театр «Модерн» успешен, поэтому все получают достойные деньги. Лолита получает полмиллиона рублей за театральный сезон. Это не бюджетные деньги, а те, которые мы зарабатываем благодаря зрителям, — заверил Грымов.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Лолита заработает 543,5 тысячи рублей за исполнение роли в десяти спектаклях театра «Модерна». Певица задействована в спектакле «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя, а также в «Предложении» по Антону Чехову и «Женитьбе Бальзаминова» по Александру Островскому.

Ранее Лолита Милявская заговорила на украинском языке и предложила национализировать её дом и участок. Так артистка отреагировала на комментарии с призывами отобрать у звёзд то, что «они заработали на зрителе страны, а тратят как хотят».