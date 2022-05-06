Лолита заговорила на украинском и предложила национализировать её дом

Лолита Милявская / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская заговорила на украинском языке и предложила национализировать её дом и участок. Так артистка отреагировала на комментарии с призывами отобрать у звёзд то, что «они заработали на зрителе страны, а тратят, как хотят».

Просыпаешься утром и совершенно случайно натыкаешься в YouTube на каких-нибудь добрых граждан, которые все больше рассуждают о национализации имущества артистов российских.​ <...> Кто виноват во всём? Конечно же, артисты. Поэтому я решила не дожидаться национализации и сдать имущество добровольно, — заявила Лолита.

Певица предложила национализировать её участок вместе с двумя «берёзками русскими», туями, которые пометила её собака, ёлкой и бетонным забором. Лолита сказала, что в ближайшее время «перепишет» имущество.

Милявская также сказала, что для «национализаторов» в её доме есть туалет с ёршиком. Лолита отметила, что «ни на что не намекает», но помнит историю экскурсовода Зимнего дворца о том, как 1917-м подобные им взяли здание, зачем-то разбили вазы и испражнились на паркет.

Известно, что Лолита родилась в Мукачево, Закарпатской области Украины. В Киеве проживали мать Лолиты Алла Дмитриевна и дочь Ева, которые после начала спецоперации РФ на Украине были успешно эвакуированы. Лолита выступила против действий России.