«Это просто немыслимо»: звёзды выразили отношение к спецоперации в Донбассе

Отечественные знаменитости, среди которых немало уроженцев Украины и тех, у кого в соседней стране живут родственники и близкие друзья, эмоционально отреагировали на решение президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию по защите Донбасса. Они приветствовали заявление Минобороны РФ о том, что российские вооружённые силы не наносят авиационных, артиллерийских или ракетных ударов по городам Украины и гражданскому населению ничего не угрожает, при этом призвав к мирному урегулированию кризиса. Что говорят российские звёзды об обострившейся ситуации на Украине — в материале NEWS.ru.

«У меня там дети и родители»

Народная артистка России, звезда «Аншлага» Клара Новикова, родившаяся и учившаяся в Киеве, в беседе с NEWS.ru назвала происходящее кошмаром. Она призналась, что многие её близкие друзья живут на Украине и присылают сообщения, наполненные страхом. По мнению Новиковой, для преодоления кризиса «политикам надо разговаривать, а никто, кажется, этого не хочет». Артистка добавила, что «ничего хорошего сейчас на Украине не происходит».

Из разных городов Украины мне пишут люди, которых я знаю всю жизнь и дружу с ними много лет, и все они очень боятся. Я очень сочувствую им и переживаю. Не хочу, чтобы на Украине была война. Это кошмар! Если начнётся полномасштабная война, это будет страшно, — подчеркнула Клара Новикова.

Певец Валерий Меладзе, который учился в кораблестроительном институте в Николаеве, записал видеообращение к политикам. Артист заявил, что «сегодня произошло то, что не должно было происходить никогда». Он призвал прекратить применение оружия и сесть за стол переговоров.

Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода, живущая с семьёй в Киеве, поддержала Меладзе.

Моё сердце разрывается. С пяти утра на связи с родными и близкими мне людьми. Ну как же это возможно! Господи, остановите всё это. Я просто плачу, — написала Светлана Лобода.

Певица Лолита Милявская призналась, что запаниковала, как только узнала о начале военной спецоперации, но потом поговорила с матерью и дочерью, которые живут в Киеве, и успокоилась.

Они без паники. Все уверены, что скоро всё закончится, закончится хорошо, я в этом не сомневаюсь, — отметила Лолита.

Певица призвала дипломатов всех стран продемонстрировать умение договариваться, объединиться и решить конфликт на Украине мирным путём.

Лолита Милявская Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Против возможной войны выступили певица Анна Седокова, чьи родители живут в Киеве, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин, актриса Яна Поплавская, актёры Евгений Миронов и уроженец Одессы Леонид Барац, у которого на Украине остаются дети и родители.

Комик Гарик Харламов, комментируя события на Украине, написал на своей странице в Instagram, что «это просто немыслимо, невозможно поверить в то, что происходит».

«Если включится наше серьёзное вооружение, полетят перья»

Народный артист РФ, уроженец Николаевской области УССР Александр Серов заявил NEWS.ru, что в кризисе на Украине виноваты США и блок НАТО, которые держат президента Владимира Зеленского «на крючке». По мнению певца, «как в Крыму нельзя было пускать врагов на святую землю, политую кровью сотен тысяч наших бойцов, так нельзя допустить этого и в Донбассе». Артист назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком, а лидера США Джо Байдена — «маразматиком», который «должен включить мозги и отстать от России».

Правда на нашей стороне, мы не хотим войны. Но украинцы творили беспредел. Дострелялись по Донбассу до того, что мы были вынуждены ввести войска. Владимир Владимирович всё время призывает этого маразматика Байдена и прочих натовцев остановиться, взывает к разуму. Отстаньте уже от России! Есть Минские соглашения по Донбассу и Луганску — всё, хватит, выполняйте. Какие к нам вопросы? — заявил Александр Серов.

По мнению певца, эта неделя покажет, что будет дальше. Артист отметил, что «если включится наше серьёзное вооружение, то, конечно, полетят перья. Но не хочет этого Владимир Владимирович делать, потому что он мудрый человек и тянет до конца».

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

Александр Серов назвал территории ДНР и ЛНР «такой же святой землёй», как «исконно русский Крым». Он добавил, что полуостров «нельзя было оставлять украинцам, потому что они бы отдали его американцам», и теперь США хотят повторить тот же сценарий в Донбассе.

И что, я, который три года служил в Севастополе и пел «Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь — Гордость русских моряков!» (гимн города. — NEWS.ru), должен был смириться с тем, что враги хотели проникнуть на нашу святую землю, политую кровью сотен тысяч наших бойцов?! Пусть Байден включит мозги! Он пытается любым путём рассорить Россию и Украину, — считает певец.

Александр Серов добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, «теперь пойдёт до конца, так как он сейчас на крючке у НАТО, а вот какой будет конец — это во власти Божьей».