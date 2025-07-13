Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 10:17

В Раде раскрыли истинную причину отказа Зеленского от переговоров

Дубинский: Зеленский отказался от переговоров с Россией после визита в Рим

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в Стамбуле после своего визита в Рим, где обсуждалось восстановление страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале. По его словам, проект по реконструкции страны, представленный в Италии, не имеет ничего общего с реальностью.

Мы (украинцы. — NEWS.ru) просим триллионы на восстановление, а вся наша перспектива на фронте — это отступать. Классно, да? И при этом Украина, как выразился Владимир Александрович, не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими. Видимо, потому что у нас настолько все хорошо, мы так хорошо отступаем, что чего торопиться с назначением новой даты, — отметил Дубинский.

Он добавил, что деньги, выделенные Европой на восстановление Украины, на самом деле будут тратиться на конфликт с Россией. По его мнению, при этом обычным украинцам продолжат рассказывать сказки, «как у нас все прекрасно и как плохо у русских».

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что после завершения военного конфликта на Украине Владимира Зеленского ждет незавидная судьба. В беседе с NEWS.ru политик не исключил вероятности физического устранения украинского президента, а также его бегства в Великобританию.

Украина
Рада
Владимир Зеленский
мирные переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» в итальянском ресторане после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Назван лидер по закупкам шоколада из России
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.