В Раде раскрыли истинную причину отказа Зеленского от переговоров Дубинский: Зеленский отказался от переговоров с Россией после визита в Рим

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в Стамбуле после своего визита в Рим, где обсуждалось восстановление страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале. По его словам, проект по реконструкции страны, представленный в Италии, не имеет ничего общего с реальностью.

Мы (украинцы. — NEWS.ru) просим триллионы на восстановление, а вся наша перспектива на фронте — это отступать. Классно, да? И при этом Украина, как выразился Владимир Александрович, не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими. Видимо, потому что у нас настолько все хорошо, мы так хорошо отступаем, что чего торопиться с назначением новой даты, — отметил Дубинский.

Он добавил, что деньги, выделенные Европой на восстановление Украины, на самом деле будут тратиться на конфликт с Россией. По его мнению, при этом обычным украинцам продолжат рассказывать сказки, «как у нас все прекрасно и как плохо у русских».

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что после завершения военного конфликта на Украине Владимира Зеленского ждет незавидная судьба. В беседе с NEWS.ru политик не исключил вероятности физического устранения украинского президента, а также его бегства в Великобританию.