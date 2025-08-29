В Германии нашли нового причастного к подрыву «Северных потоков» Die Zeit: украинская дайверша Чернышева может быть причастна к подрыву «СП»

Украинская спортсменка Валерия Чернышева, известная как рекордсменка по глубоководным погружениям, оказалась в центре международного скандала. Согласно расследованию немецкого издания Die Zeit, она может быть причастна к организации диверсии на газопроводах «Северный поток».

Издание сообщает, что 40-летняя Чернышева сыграла ключевую роль в подрыве, убедив остальных диверсантов довести операцию до конца, несмотря на плохие погодные условия. По информации журналистов, в группу входили семь человек: четыре водолаза, подрывник, шкипер и уже арестованный Сергей Кузнецов, чья роль не объясняется.

Кузнецов был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

Расследование продолжается. Международные следственные органы изучают возможные связи между задержанными и организаторами диверсии.

Ранее политический эмигрант и экс-участник «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергей Сановский заявил, что за терактом на газопроводе «Северный поток» стоит не Вашингтон, а Лондон. По его словам, американцы знали о плане диверсии, но не играли главной роли в ее подготовке.