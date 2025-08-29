День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 01:20

В Германии нашли нового причастного к подрыву «Северных потоков»

Die Zeit: украинская дайверша Чернышева может быть причастна к подрыву «СП»

Место подрыва трубопровода «Северный поток» Место подрыва трубопровода «Северный поток» Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Украинская спортсменка Валерия Чернышева, известная как рекордсменка по глубоководным погружениям, оказалась в центре международного скандала. Согласно расследованию немецкого издания Die Zeit, она может быть причастна к организации диверсии на газопроводах «Северный поток».

Издание сообщает, что 40-летняя Чернышева сыграла ключевую роль в подрыве, убедив остальных диверсантов довести операцию до конца, несмотря на плохие погодные условия. По информации журналистов, в группу входили семь человек: четыре водолаза, подрывник, шкипер и уже арестованный Сергей Кузнецов, чья роль не объясняется.

Кузнецов был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

Расследование продолжается. Международные следственные органы изучают возможные связи между задержанными и организаторами диверсии.

Ранее политический эмигрант и экс-участник «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергей Сановский заявил, что за терактом на газопроводе «Северный поток» стоит не Вашингтон, а Лондон. По его словам, американцы знали о плане диверсии, но не играли главной роли в ее подготовке.

спортсмены
рекордсмен
Украина
Северный поток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу назвал число находящихся в Афганистане террористов
Семью найденной мертвой на могиле бойца СВО женщины потрясла новая трагедия
Чем известен пик Победы, где пропала Наговицына: чем опасен, сколько трупов
Очевидцы рассказали об атаках ВСУ на Орел
Еще одна женщина выступила против главного прокурора МУС
Шойгу раскрыл планы Запада в отношении Афганистана
В Германии нашли нового причастного к подрыву «Северных потоков»
Российские силы сбили 19 БПЛА за три часа
Очередной эстонский «солдат удачи» ликвидирован на Украине
Перечислены имена советчиков Трампа по ситуации в секторе Газа
Обряды и запреты на Ореховый Спас: как 29 августа защитить семью
Следком РФ возбудит уголовное дело по факту вандализма в Эстонии
Петербуржцев без автомобилей обрадовали новостью об общественном транспорте
Дарья Мороз: наследница актерской династии и яркая звезда современного кино
В Госдуму поступила инициатива о запрете домашних заданий
«Демографическая яма»: Украине предсказали незавидную судьбу из-за властей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 августа 2025 года
Госдеп одобрил возможную военную сделку с Украиной
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
«Газпром» вновь установил рекорд летних суточных поставок газа
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.