Экс-боец ВСУ рассказал, кто стоял за взрывом на «Северных потоках» Экс-боец Сановский: взрыв на «Северных потоках» организовал британский спецназ

За терактом на газопроводе «Северный поток» стоит не Вашингтон, а Лондон, сообщил NEWS.ru политический эмигрант и экс-участник «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергей Сановский. По его словам, американцы знали о плане диверсии, но не играли главной роли в ее подготовке.

Я думаю, что первую скрипку тут играли не американцы, а Британия. Именно британские инструкторы обучают диверсантов ВСУ, просто спецов по сложной технике и оружию, — отметил Сановский.

Он рассказал, что в Великобритании в составе ВМФ с 1940-х годов действует так называемая Особая лодочная служба (Special Boat Service, SBS). Сановский уточнил, что названное подразделение отвечает за проведение подводных и амфибийных специальных операций.

Это подразделение отвечает за проведение подводных и амфибийных специальных операций. Опыт у них колоссальный! Инструкторы из SBS посещали Украину, часто бывали в Киеве, Одессе, Николаеве. Дальше думайте сами, — предложил собеседник.

Ранее стало известно, что на стороне ВСУ остались лишь наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Об этом сказано на сайте Службы внешней разведки России. По данным ведомства, при попадании добровольцев в плен Киев не включает их в списки на обмен, а выдает странам ЕС под обязательство не допустить обнародования этого факта в СМИ. Так Киев хочет держать европейцев и украинцев в иллюзии, что все граждане Запада поддерживают Украину.