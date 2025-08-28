День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:50

Экс-боец ВСУ рассказал, кто стоял за взрывом на «Северных потоках»

Экс-боец Сановский: взрыв на «Северных потоках» организовал британский спецназ

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

За терактом на газопроводе «Северный поток» стоит не Вашингтон, а Лондон, сообщил NEWS.ru политический эмигрант и экс-участник «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергей Сановский. По его словам, американцы знали о плане диверсии, но не играли главной роли в ее подготовке.

Я думаю, что первую скрипку тут играли не американцы, а Британия. Именно британские инструкторы обучают диверсантов ВСУ, просто спецов по сложной технике и оружию, — отметил Сановский.

Он рассказал, что в Великобритании в составе ВМФ с 1940-х годов действует так называемая Особая лодочная служба (Special Boat Service, SBS). Сановский уточнил, что названное подразделение отвечает за проведение подводных и амфибийных специальных операций.

Это подразделение отвечает за проведение подводных и амфибийных специальных операций. Опыт у них колоссальный! Инструкторы из SBS посещали Украину, часто бывали в Киеве, Одессе, Николаеве. Дальше думайте сами, — предложил собеседник.

Ранее стало известно, что на стороне ВСУ остались лишь наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Об этом сказано на сайте Службы внешней разведки России. По данным ведомства, при попадании добровольцев в плен Киев не включает их в списки на обмен, а выдает странам ЕС под обязательство не допустить обнародования этого факта в СМИ. Так Киев хочет держать европейцев и украинцев в иллюзии, что все граждане Запада поддерживают Украину.

Лондон
Северный поток
Северный поток-2
диверсии
Дмитрий Горин
Д. Горин
Андрей Веселов
А. Веселов
