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22 июля 2025 в 20:20

Тренер вспомнил, как над рекордсменом Даниловым «угорали» в начале карьеры

Тренер Лободин: рекордсмен Данилов долгое время бегал в дешевых шиповках с рынка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Побивший национальный рекорд на дистанции 400 метров легкоатлет Алексей Данилов долгое время бегал в шиповках с рынка за тысячу рублей, из-за чего многие над ним смеялись, рассказал тренер спортсмена Лев Лободин. Он отметил, что профессиональные карбоновые шиповки ему приобрели буквально перед соревнованиями в Бресте, передает Sports.ru.

В сборной, когда видели эти шиповки, ребята просто угорали. Как вообще возможно в таком бегать?! Куплены на рынке и сделаны каким-то кустарным способом. И вот все чемпионаты России, которые Леша выиграл до этого дня, он бегал в них, — рассказал Лободин.

18-летний спортсмен пробежал дистанцию за 44,56 секунды. Это позволило ему не только побить результат Виктора Маркина, который был установлен на Олимпийских играх 1980 года и составлял 44,60 секунды, но и превзойти рекорд Европы среди спортсменов до 20 лет, который был установлен в 1984 году. Лободин подчеркнул, что это еще раз раз доказывает, что не одежда красит человека.

Ранее Международное агентство по тестированию на допинг (ITA) временно дисквалифицировало канадскую спортсменку Пенелопу Олексяк, которая является олимпийской чемпионкой по плаванию, из-за нарушения антидопинговых правил. По имеющимся сведениям, она трижды в течение года не предоставила информацию о своем местонахождении в установленные сроки. Олексяк была проинформирована о принятом решении и согласилась на временное отстранение до выяснения всех деталей. У нее есть возможность предоставить объяснения по каждому случаю непредоставления информации.

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Тренер вспомнил, как над рекордсменом Даниловым «угорали» в начале карьеры
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