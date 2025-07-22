Тренер вспомнил, как над рекордсменом Даниловым «угорали» в начале карьеры Тренер Лободин: рекордсмен Данилов долгое время бегал в дешевых шиповках с рынка

Побивший национальный рекорд на дистанции 400 метров легкоатлет Алексей Данилов долгое время бегал в шиповках с рынка за тысячу рублей, из-за чего многие над ним смеялись, рассказал тренер спортсмена Лев Лободин. Он отметил, что профессиональные карбоновые шиповки ему приобрели буквально перед соревнованиями в Бресте, передает Sports.ru.

В сборной, когда видели эти шиповки, ребята просто угорали. Как вообще возможно в таком бегать?! Куплены на рынке и сделаны каким-то кустарным способом. И вот все чемпионаты России, которые Леша выиграл до этого дня, он бегал в них, — рассказал Лободин.

18-летний спортсмен пробежал дистанцию за 44,56 секунды. Это позволило ему не только побить результат Виктора Маркина, который был установлен на Олимпийских играх 1980 года и составлял 44,60 секунды, но и превзойти рекорд Европы среди спортсменов до 20 лет, который был установлен в 1984 году. Лободин подчеркнул, что это еще раз раз доказывает, что не одежда красит человека.

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