От «Спящей красавицы» до Наговицыной: список альпинисток, погибших в горах

В августе 2025 года российские СМИ следили за судьбой альпинистки Натальи Наговицыной, сломавшей ногу на горном пике Победы и оказавшейся в ловушке на высоте около 7100 метров. Несмотря на то что пока не представляется возможным ни подтвердить, ни опровергнуть смерть спортсменки, многие считают, что женщина скончалась. О каких еще громких случаях гибели альпинисток в горах известно?

Наговицыной запрещали подниматься на пик Победы

Наговицына, застрявшая на высоте около семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии после перелома ноги, официально признана без вести пропавшей, поиски приостановлены.

Пресс-секретарь МЧС республики Адиль Чарыгов уточнил, что решение о признании Натальи Наговицыной без вести пропавшей обусловлено невозможностью установить ее местонахождение и состояние. Спасательные службы также считают, что провести дальнейшую операцию по поиску альпинистки не представляется возможным из-за сложных погодных условий и высоты.

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев также заявил, что если Наговицына еще жива, «то это настоящее чудо». Он подчеркнул, что спортсменка находится на вершине более двух недель и, скорее всего, уже погибла.

Сразу три гида запретили подъем в горы российской альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. По его словам, такое решение было обусловлено низким уровнем ее подготовки. Несмотря на это, Наговицына все же собрала команду, которая оказалась неслаженной, отметил Пятницин.

Женская группа Шатаевой погибла, покорив пик Ленина

Эльвира Шатаева была первой женщиной-альпинисткой в СССР. В 1971 году она стала третьей женщиной, покорившей пик Коммунизма в Таджикистане. В качестве инструктора она поставила цель взойти на все пять советских семитысячников, включая восхождение женской группой, что было тогда невероятным.

В 1972 году Шатаева возглавила женскую команду для покорения пика Корженевской без мужчин. В 1973 году она руководила восхождением на кавказскую гору Ушба. В 1974 году она собрала группу из семи опытных спортсменок для восхождения на пик Ленина.

5 августа 1974 года группа альпинисток достигла вершины, они не отступили несмотря на предупреждения метеоролога о приближающемся шторме. На спортсменок обрушилась стихия, тонкие стенки палаток не выдержали, а температура опустилась до -20 °C. Одна за другой альпинистки замерзали.

Последнее сообщение от Шатаевой звучало так: «Я одна, мне осталось жить несколько минут. Увидимся в вечности».

Шматц стала первой женщиной, погибшей на Эвересте

Ханнелоре Шматц была четвертой женщиной, поднявшейся на Эверест, и первой погибшей там. Осенью 1979 года Ханнелоре и ее муж Герхард отправились в экспедицию на высочайшую гору мира в группе из восьми альпинистов и пяти шерпов.

Во время восхождения спортсмены попали в многодневную снежную бурю, из-за чего пришлось разделиться: 50-летний Герхард без супруги достиг вершины. Спустя время Эверест покорила и вторая команда, в которую входила Ханнелоре.

При спуске группа Ханнелоре столкнулась с проблемами: Ханнелоре и американец Рэй Джене устали и решили разбить лагерь в так называемой зоне смерти. Джене погиб от переохлаждения. Ханнелоре, потрясенная его смертью, продолжила спуск, но ее организм не выдержал, и она умерла, не дойдя до базового лагеря.

На протяжении многих лет мумифицированный труп Шматц, опознаваемый по рюкзаку, который она крепко прижимала к себе, служил мрачным напоминанием для альпинистов, стремившихся повторить ее путь.

Тело Харгривз так и не нашли на Чогори

В 2019 году британский альпинист Том Баллард исчез во время восхождения на Нанга-Парбат в Гималаях. Его мать, Элисон Харгривз, погибла на горе Чогори (К2) за 25 лет до этого. Она стала первой среди женщин и мужчин, покорившей шесть альпийских северных стен в одиночку за один сезон. В одной из этих экспедиций она была на шестом месяце беременности.

В 1995 году Харгривз решила осуществить свою мечту: покорить три высочайшие вершины мира — Эверест, К2 и Канченджанга — без кислородного баллона и помощи шерпов.

Харгривз взошла на Эверест, первую в мире вершину, а затем и на К2, вторую по высоте гору. Однако спустя несколько часов после покорения К2 она и еще пять членов группы погибли в снежной буре. Тело альпинистки так и не обнаружили.

«Спящая красавица» девять лет пролежала на Эвересте

Фрэнсис Арсентьева и ее супруг, опытный альпинист и обладатель титула «Снежный барс» Арсентьев, вместе покорили множество вершин. Их мечтой было восхождение на Эверест без кислорода. 17 мая 1998 года, после трех попыток, они достигли вершины, проведя 72 часа в экстремальных условиях. Но на спуске Фрэнсис потеряла силы и отстала.

Женщина не могла идти сама. Она задыхалась и замерзала. На вершине ее нашли альпинисты из Южной Америки, она умоляла их: «Не оставляйте меня».

24 мая 1998 года Фрэнсис умерла. Сергей Арсентьев спустился с горы за медикаментами и кислородом, после чего предпринял попытку спасти жену и снова поднялся на вершину. Но и он погиб.

Труп женщины лежал у северо-восточного гребня Эвереста так долго, что альпинисты дали ей прозвище Спящая красавица. Тело пробыло там девять лет, пока в 2007 году его не убрали со склона.

