Бастрыкин — последняя надежда: жива ли альпинистка, почему ее не спасают

В России продолжают следить за судьбой альпинистки Натальи Наговицыной, которую две недели не могут эвакуировать с пика Победы в Киргизии. Ее сын обратился за помощью в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МИД РФ. Мужчина заявил, что его мать, возможно, еще жива. На обращение отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин. Почему спасательная операция была приостановлена — в материале NEWS.ru.

Почему сын альпинистки Наговицыной обратился к Бастрыкину

Сын Наговицыной Михаил в ночь на 26 августа обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, послу РФ в Киргизии Сергею Вакунову и в МИД России. Мужчина попросил их оказать содействие в организации аэровидеосъемки с дронов, чтобы убедиться, что альпинистка жива, и организовать спасательную операцию.

«Моя мама опытный альпинист, имеет второй спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал он в соцсетях.

Михаил прикрепил к публикации видеозапись, на которой видно, что альпинистка машет рукой из палатки. Мужчина отметил, что благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. «По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным», — подчеркнул он.

Как власти России и Киргизии отреагировали на обращение сына альпинистки Наговицыной

После обращения сына Наговицыной Бастрыкин поручил обеспечить необходимое взаимодействие СК с МЧС, чтобы оказать содействие в спасении альпинистки, сообщили в ведомстве.

«Поручил центральному аппарату безотлагательно обратиться в МЧС России и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки», — сказано в сообщении.

Наговицыну, находящуюся на вершине с 12 августа, пытались эвакуировать несколько раз, но все попытки провалились. Очередная спасательная операция была назначена на 25 августа, однако ее отменили из-за погодных условий.

В интервью «Москве 24» Михаил Наговицын рассказал, что он остается на связи со спасательной командой, которая планировала участвовать в эвакуации его матери.

«Команда готова была ждать погодного окна, чтобы слетать на гору и сделать облет дроном. Если выяснится, что моя мама жива, начнется спасательная операция с привлечением специального вертолета, техники. Но почему-то 25-го числа утром расформировали эту команду. И все», — сказал он.

Мужчина добавил, что доброволец с дроном выразил готовность подняться на высоту к альпинистке.

Эвакуацию Наговицыной с пика Победы свернули из-за нестабильных погодных условий, рассказал журналистам вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков. По его словам, было невозможно поднять в воздух вертолет.

«Прилетели профессионалы-летчики, которые были выписаны из Италии. Но когда они полетели на вертолете в ту зону, в той зоне погоды не было. <…> В конечном итоге стало ясно, что к Наталье доберутся только на следующий сезон», — рассказал он.

Есть ли шансы на спасение альпинистки Наговицыной, застрявшей на пике Победы

Пик Победы — высшая точка Тянь-Шаня и Киргизии (7439 метров). В беседе с NEWS.ru альпинист Александр Абрамов назвал его «вершиной смерти». Это одна из самых сложных высот, расположенных на территории бывшего СССР. За всю историю на пик поднималось 500–600 человек, из них погибал каждый четвертый.

«На такой огромной высоте при минусовых температурах и ураганных ветрах невозможно выжить. Мне жаль, что с ней это случилось. Соболезную ее родным и близким. Особенно сыну, который потерял двух родителей с разницей в четыре года», — сказала NEWS.ru альпинистка Юлия.

В мире нет вертолетов, способных совершать посадку в подобных условиях, рассказал NEWS.ru мастер спорта международного класса по альпинизму Павел Шабалин.

«Если бы вертолет мог подняться, ее бы давно уже спасли. И даже самый суперкосмический вертолет, настроенный на полеты в Альпах, не может подниматься на высоту до пяти километров», — заявил Шабалин.

По его словам, в Киргизии есть российские вертолеты Ми-8МТ. Как-то один из них совершил посадку на высоте 6,5 тысячи метров на снежное плато. И даже эта машина не может достичь гребня на высоте 7100 метров.

На высоте семь тысяч метров температура колеблется от минус 20 до 40 градусов, напомнила в беседе с NEWS.ru физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

«Самое главное — это воля к жизни! В этом смысле показательна история американского альпиниста Бека Уэзерса. В 1996-м при покорении Эвереста почти вся его команда погибла. А он очнулся и сумел добраться до лагеря, правда, получил серьезные обморожения. Он выжил благодаря невероятной внутренней силе», — отметила врач.

По ее словам, в самых экстремальных условиях включаются скрытые возможности организма. Но через неделю нахождения на высоте 7000 метров в «зоне смерти» в плохих погодных условиях могут развиться галлюцинации, спутанность сознания.

«Без еды можно прожить три-четыре недели. Все зависит от массы тела, образа жизни и многих других факторов. Самая большая вероятность летального исхода возникает на десятый день. Главное, чтобы была вода. В экстремальных ситуациях рекомендуется пить как можно больше жидкости. Если этого не делать, организм окажется в состоянии двойного стресса», — заметила доктор.

Привлекут ли к ответственности МЧС Киргизии за неоказание помощи альпинистке Наговицыной

Проведение спасательных операций регламентировано специальными и отраслевыми нормами, рассказал NEWS.ru адвокат Дмитрий Григорьев. По его словам, согласно Федеральному закону № 151-ФЗ «Об аварийной-спасательных службах и статусе спасателей», руководители спасательных операций могут принимать решения об их приостановке при невозможности их провести, в том числе если сложились опасные условия для работы спасателей, которые ставят под угрозу их жизни.

«Кроме того, правилами альпинизма, которые регламентируют достаточно широкий спектр вопросов, в том числе и проведение спасательных операций, установлено, что ответственный за безопасность спасателей имеет право запретить выход на маршрут, если это представляет угрозу их жизни и здоровью. В данном случае погодные условия не позволяют проводить спасательную операцию. Однако компетентные органы могут провести проверку обстоятельств, при которых принимались решения о ее приостановке», — объяснил специалист.

По его словам, если такие обстоятельства будут установлены, то ответственные за принятие незаконных решений понесут наказание. «Напомню, что одним из оснований привлечения к ответственности может быть наличие обстоятельств, при которых виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь, но не сделал этого», — уточнил юрист.

Он указал, что законодательство Киргизии, как и других бывших союзных республик СССР, очень близко по содержанию к российскому. Кроме того, спасательные правила универсальны в общемировой практике.

Как сообщил представитель МВД Киргизии, против турфирмы, которая организовала восхождение Наговицыной на пик Победы, было возбуждено уголовное дело.

