Бастрыкин отреагировал на просьбу сына альпинистки Наговицыной

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обеспечить необходимое взаимодействие СК с МЧС, чтобы оказать содействие в спасении альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии, сообщили в ведомстве. Соответствующее распоряжение он дал после обращения сына спортсменки — 27-летнего Михаила. Мужчина просил помочь организовать аэросъемку района для подтверждения того, что его мать жива.

Поручил центральному аппарату безотлагательно обратиться в МЧС России и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки, — сказано в сообщении.

Ранее старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа» кандидат медицинских наук Алексей Овчинников предположил, что тело альпинистки располагается у камня, где 10 лет назад погиб Михаил Ишутин из Архангельска. Труп до сих пор лежит с другой стороны булыжника, пояснил спасатель. Альпинист дважды поднимался на пик Победы, в третий раз мужчина умер на обратном пути.