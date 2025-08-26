Названа неожиданная деталь смерти альпинистки Наговицыной Тело Наговицыной осталось у камня, где 10 лет назад погиб другой альпинист

Тело альпинистки Натальи Наговицыной располагается у камня, где 10 лет назад погиб Михаил Ишутин, рассказал ТАСС старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук Алексей Овчинников. Труп до сих пор лежит с другой стороны булыжника, пояснил спасатель.

Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина из Архангельска — мой приятель, который также пошел на Победу, — рассказал Овчинников.

По словам спасателя, мужчина имел большой опыт в покорении вершин — в его копилке было более 400 восхождений. Он дважды поднимался на пик Победы, в третий раз мужчина умер на обратном пути.

Ранее сын застрявшей альпинистки Михаил Наговицын обратился к главам СК Александру Бастрыкину, МИД России Сергею Лаврову и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой помочь в спасении матери. Он также попросил организовать видеосъемку района с использованием беспилотников, чтобы подтвердить, что его мать находится в живых.