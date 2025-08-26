Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 02:37

Сын застрявшей на горе Наговициной обратился к Краснову и Лаврову

Сын Наговициной попросил Краснова и Лаврова спасти его мать с пика Победы

Альпинисты Альпинисты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сын застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной Михаил Наговицин обратился к главам СК Александру Бастрыкину, МИД России Сергею Лаврову и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой помочь в спасении матери, сообщил RT. Он также попросил организовать видеосъемку района с использованием беспилотников, чтобы подтвердить, что его мать находится в живых.

На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива, — заявил он.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Пятницин сообщил о признании Наговициной пропавшей без вести. Для получения документов о ее смерти родственникам нужно обратиться в дипломатические учреждения, что является стандартной практикой, хотя возможны и отступления от правил.

До этого начальник лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков заявил, что у спасателей есть точные данные о местонахождении Натальи Наговициной. Он добавил, что они не могут подтвердить гибель россиянки. Кроме того, по словам Грекова, поисково-спасательные работы завершены из-за плохой погоды.

альпинисты
горы
спасатели
Игорь Краснов
Сергей Лавров
