Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно

Альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, предварительно, умерла, писал NEWS.ru. Она неделю ждала помощи на высоте 7 тысяч метров. Что об этом известно?

Что произошло с Наговицыной на пике Победы

Российская альпинистка, 47-летняя Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. На помощь Наговицыной отправились альпинист из Германии и итальянец Лука Синигилья.

В среду, 13 августа, они принесли женщине спальник, горелку, еду и газовый баллон. Мужчины заночевали в ее палатке на горе, поскольку были истощены после долгого пути.

На следующий день альпинисты спустились за подмогой, но из-за плохих погодных условий Лука получил обморожение рук. Иностранцы вновь попробовали добраться до россиянки по другому пути, но были вынуждены заночевать в спальниках на высоте 6,8 тысячи метров. Спустя сутки Лука почувствовал себя плохо и проконсультировался с врачом по рации. Тот предположил, что у итальянца может быть отек мозга. В пятницу, 15 августа, итальянец скончался.

В минувшую субботу, 16 августа, для эвакуации альпинистов был привлечен военный вертолет Ми-8. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник, 19 августа.

«Наталья [Наговицына] еще находится на вершине, на высоте более семи тысяч метров. Группа спасателей направлена туда», — сообщили в Минобороны Киргизии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наговицына не выжила?

Представитель ведомства подчеркнул, что для проведения спасательной операции задействованы два вертолета. Однако, поскольку россиянка находится на высоте более 7 тысяч метров, летная техника не может к ней подобраться. Поэтому спасательные отряды действуют в пешем порядке.

В среду, 20 августа, в ведомстве заявили, что связи с россиянкой до сих пор нет, спасатели еще в пути.

Источник при этом не стал комментировать распространенные в социальных сетях слухи о предполагаемой гибели женщины. По данным Telegram-канала SHOT, Наговицына больше не подает признаков жизни. Она лежит в спальнике, температура находится на отметке минус 23 градуса.

Еще 19 августа на кадрах с дрона было видно, что путешественница лежит в розовой палатке живая.

Спуск человека в районе, где оказалась альпинистка, сильно осложнен рельефом. От места стоянки проходит длинный гребень. Отмечается, что даже при идеальной погоде акклиматизированной и сильной команде понадобится не меньше двух дней, чтобы спустить Наговицыну вниз.

Какая трагедия ранее произошла с Наговицыной в горах

Четыре года назад туристка потеряла мужа на пике Хан-Тенгри, расположенном в 16 километрах юго-западнее от пика Победы. Супруг Натальи оказался парализован. Спасателям удалось вытащить только альпинистку, которая оставалась с супругом до конца. Через год россиянка поднялась на гору снова, чтобы установить табличку в память о нем.

