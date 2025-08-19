Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Группу спасателей направили на помощь сломавшей ногу альпинистке

Киргизские спасатели отправились на эвакуацию сломавшей ногу альпинистки из РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группу спасателей направили на помощь российской альпинистке Натальи Ноговицыной, застрявшей на высоте более 7 тысяч метров в районе пика Победы в Киргизии, сообщили ТАСС в пресс-службе минобороны республики. В ведомстве отметили, что за день военные летчики совершили шесть вертолетных рейсов для эвакуации альпинистов с горных склонов, включая пострадавших с травмами.

Наталья [Ноговицына] еще находится на вершине, на высоте более 7 тысяч метров. Группа спасателей направлена туда, — сообщили в ведомстве.

Ранее советский и российский альпинист, покоритель Эвереста Владимир Шатаев заявил NEWS.ru, что спасательные работы на пике Победы крайне сложны из-за экстремальных условий, поэтому нужно найти способ спустить сломавшую ногу россиянку до перевала Дикий. По его словам, успех операции зависит от наличия других групп в районе и возможности организовать эвакуацию с высоты.

До этого стало известно, что пострадавшая российская альпинистка почти неделю ожидает эвакуации на пике Победы в Киргизии. Наталья Наговицына получила перелом ноги. Известно, что у нее есть спальный мешок, но воды и еды практически не осталось. Для спасения альпинистки Минобороны России направило вертолет Ми-8 с шестью специалистами.

спасатели
эвакуации
Киргизия
туристы
альпинисты
происшествия
Россия
