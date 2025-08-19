Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы

Альпинист Шатаев: спасти пострадавшую на пике Победы россиянку будет сложно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спасательные работы на пике Победы крайне сложны из-за экстремальных условий, поэтому нужно найти способ спустить сломавшую ногу россиянку до перевала Дикий, заявил NEWS.ru советский и российский альпинист, покоритель Эвереста Владимир Шатаев. По его словам, успех операции зависит от наличия других групп в районе и возможности организовать эвакуацию с высоты.

На Победу я ходил в 1981 году группой из 10 человек. Все мы достигли вершины. На такой высоте, конечно, сложно осуществить спасательные работы. На Победу ходят без кислорода. Как пострадавшую россиянку могут спасти, мне сейчас трудно сказать. Зависит от того, кто там находится, есть ли там другие группы. Обычно, если спускают, то на высоту хотя бы пять тысяч метров, на перевал Дикий. Потом могут вертолетом снять. Но как до этого перевала спустить? Я сейчас не владею информацией, — пояснил Шатаев.

Ранее сообщалось, что пострадавшая российская альпинистка почти неделю ожидает эвакуации на пике Победы в Киргизии. Наталья Наговицына получила перелом ноги. Известно, что у нее есть спальный мешок, но воды и еды практически не осталось. Для спасения альпинистки Минобороны России направило вертолет Ми-8 с шестью специалистами.

