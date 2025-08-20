Живущий в России отец главкома ВСУ при смерти: подробности, помощь Сырского

Брат главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег сообщил, что его отец, живущий во Владимирской области, находится при смерти. Что с отцом Сырского, помогает ли ему сын?

Что известно о здоровье отца Сырского

Брат главкома ВСУ при этом опроверг появившуюся до этого информацию, что его отца «спасли врачи».

«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — сказал Олег Сырский.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что московским врачам удалось спасти 86-летнего отца главкома ВСУ. У Станислава Сырского диагностировали заболевание головного мозга, которое обострилось после COVID-19. В больницу его госпитализировали в июне. Пенсионер передвигается на инвалидной коляске и готовится к выписке, говорилось в сообщении.

Отмечалось, что из-за ухудшения состояния отца главком ВСУ связался с родителями и отправил им около миллиона рублей на лечение Сырского-старшего в Москве.

Брат Сырского, реагируя тогда на помощь, заявил, что ему «плевать на деньги» от него, так как из-за родственника их семью считают врагами.

«Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — пояснил россиянин.

По словам Олега, он работал в охране предприятия, производящего автозапчасти. Чтобы заработать на лечение отца, ему приходилось брать больше смен. Однако после увольнения денег нет даже на оплату квартиры.

Тогда еще член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что деньги, отправленные в Россию главкомом ВСУ на лечение родителей, дойдут до адресата. Он также напомнил, что Сырский является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища.

Что известно о живущих в России родственниках Сырского

СМИ сообщали, что родители и брат главкома ВСУ проживают во Владимирской области. Отец Сырского является бывшим полковником Вооруженных сил России в отставке, а мать поет в хоре и занимается дачей. Известно также, что сам Сырский уехал на Украину еще в 1980-х годах.

Людмила Сырская (Куркина), мать украинского военачальника, ставила лайки на цитаты российского политика Владимира Жириновского об Украине, присоединилась к пожеланиям здоровья президенту России Владимиру Путину, а также оценила публикации, оскорбляющие действующие порядки в республике.

Знакомая семьи рассказывала, что родители Сырского стыдились смотреть людям в глаза, когда узнали, чем их сын занимается на Украине. По ее словам, мать и отец главкома ВСУ являются патриотами РФ и всегда участвовали в «Бессмертном полку».

Читайте также:

Почти 2 млн трупов и пропавших. Хакеры узнали реальные потери ВСУ: детали

Ребенок лишился руки на эскалаторе ТЦ: что известно, подробности

Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн