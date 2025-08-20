Ребенок лишился руки на эскалаторе ТЦ: что известно, подробности

Ребенок лишился руки на эскалаторе ТЦ: что известно, подробности

В Екатеринбурге двухлетний мальчик остался без руки после попадания в эскалатор в торговом центре (ТЦ) «Ботаника Молл». Как это произошло, какие подробности известны?

Как ребенок мог лишиться руки на эскалаторе

Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, мальчика затянуло в эскалатор, когда он спускался с семьей вниз. Очевидцы рассказали, что его мать отвлекалась на телефон.

Кисть оказалась зажата между ступенями и перилами, ее оторвало. Мать подбежала и выдернула оттуда сына. Первой к ним бросилась сотрудница ларька с лотереями — помогла перебинтовать руку.

Позже ребенка забрали в больницу. Его ввели в искусственную кому. Сохранить руку мальчику не удалось из-за сильного повреждения.

По данным издания E1.RU, инцидент произошел 19 августа. На крики матери сбежались люди.

«Мама ребенка истошно закричала. Сбежались зеваки. Я была со своим ребенком в магазине обуви напротив, женщины сказали нам не выходить, так как там страшно смотреть. Потом мы прошли мимо, к сожалению, ребенку правда оторвало руку», — рассказала очевидица.

Мужчина, который накладывал малышу жгут, сообщил изданию, что ребенок потерял руку почти по локоть.

«Я зашел в магазин. Слышу — кричит мама. Выбежал, вижу — ребенок стоит без руки. Пошел жгут ему наложил, потом забинтовали. Дождались скорую и достали руку», — уточнил он.

Кто ответит за оторванную руку мальчика в ТЦ

СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в торговом центре Екатеринбурга.

«В ходе расследования выясняются все обстоятельства. Устанавливаются и допрашиваются возможные очевидцы, руководство и персонал торгового центра, истребуется и изучается документация по обслуживанию эскалатора», — уточнили в ведомстве.

Следователи выясняют степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка, и по итогам инциденту «будет дана надлежащая правовая оценка».

Травмированную часть руки врачи быстро убрали в лед и вместе с малышом доставили в больницу, проводится операция по спасению ребенка. По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, семья на учете не состояла, полная, родители воспитывают трех несовершеннолетних детей.

