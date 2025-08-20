Новые детали развода Дибровых: что известно, раздел имущества, любовник

Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова, адвокаты телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины, сделали совместное заявление на фоне новостей о разводе супругов. Какие детали они раскрыли?

Что известно о разводе Дибровых

Адвокаты подтвердили, что звездная пара разводится. Инициатором стала Полина.

«Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально», — говорится в сообщении.

Также адвокаты подчеркнули, что все имущественные вопросы между супругами урегулированы. Кроме того, по словам правозащитников, споров, связанных с детьми, у пары нет. Дибровы будут продолжать их воспитывать вместе, заключили они.

По информации KP.RU, Дибровы будут делить недвижимость, включая роскошный особняк в Подмосковье.

По данным издания, за годы совместной жизни супруги построили на Рублевском шоссе трехэтажный особняк площадью 1,1 тысячи «квадратов». На территории участка есть бассейн, домашний кинотеатр, сауна и несколько фонтанов. Официально недвижимость принадлежит телеведущему.

Пара также владеет двумя квартирами в центре Москвы общей стоимостью 196 млн рублей и несколькими автомобилями. У жены Диброва есть MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne, а у самого телеведущего — Toyota Alphard и Mercedes CL-Класса.

Сам Дибров признавался, что между супругами не был заключен брачный договор, что он называл досадным упущением. В соответствии с российским законодательством при отсутствии брачного контракта все совместно нажитое имущество подлежит разделу в равных долях.

Диброва ушла к любовнику?

В середине августа Дибров провел ночной прямой эфир на фоне новостей о предполагаемой измене Полины.



Дмитрий Дибров Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

В эфире телеведущий рассуждал о разводах и неверности в русской и мировой литературе. Он заявил, что, насколько ему известно, последняя жена писателя Льва Толстого Софья изменяла ему, именно благодаря этому опыту Толстой написал повесть «Крейцерова соната».

Достоверных свидетельств о том, что Софья Андреевна действительно изменяла Льву Толстому, нет.

По мнению Диброва, женскую измену мужчинам посылает Бог в качестве испытания.

«Это недаром все так. Что-то вам Господь этим хотел сказать. Клянусь. Где-то вам надо спохватиться. И что-то нам с вами, ребята, надо делать во славу -- да не себя, а максимально возможного количества людей», — сказал телеведущий.

Он также призвал не винить женщин, изменивших своим мужьям. Он счел, что супружеская неверность возлюбленной может быть следствием невнимательного отношения мужчины к ней.

«Наверное, где-то мы с вами „задиванились“. <...> Ну вот и получили рога», — констатировал Дибров.

До этого стало известно, что Полина могла уйти от Дмитрия к 50-летнему бизнесмену Роману Товстику. По данным СМИ, конфликт приобрел особую остроту, поскольку семьи Дибровых и Товстиков близко знакомы. Полина даже стала крестной матерью одного из детей предполагаемого возлюбленного и была подругой его жены Елены. 30 июля Товстик объявил о расставании с супругой.

Также сообщалось, что Товстик купил Дибровой особняк в Подмосковье за 141 млн для совместной жизни. Кроме того, бизнесмен якобы ограничил общение бывшей жены Елены с детьми и перевез их к любовнице Дибровой. Об этом заявила юрист Екатерина Гордон.

