Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:19

Новые детали развода Дибровых: что известно, раздел имущества, любовник

Дмитрий Дибров, его жена Полина и сын Илья Дмитрий Дибров, его жена Полина и сын Илья Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова, адвокаты телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины, сделали совместное заявление на фоне новостей о разводе супругов. Какие детали они раскрыли?

Что известно о разводе Дибровых

Адвокаты подтвердили, что звездная пара разводится. Инициатором стала Полина.

«Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально», — говорится в сообщении.

Также адвокаты подчеркнули, что все имущественные вопросы между супругами урегулированы. Кроме того, по словам правозащитников, споров, связанных с детьми, у пары нет. Дибровы будут продолжать их воспитывать вместе, заключили они.

По информации KP.RU, Дибровы будут делить недвижимость, включая роскошный особняк в Подмосковье.

По данным издания, за годы совместной жизни супруги построили на Рублевском шоссе трехэтажный особняк площадью 1,1 тысячи «квадратов». На территории участка есть бассейн, домашний кинотеатр, сауна и несколько фонтанов. Официально недвижимость принадлежит телеведущему.

Пара также владеет двумя квартирами в центре Москвы общей стоимостью 196 млн рублей и несколькими автомобилями. У жены Диброва есть MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne, а у самого телеведущего — Toyota Alphard и Mercedes CL-Класса.

Сам Дибров признавался, что между супругами не был заключен брачный договор, что он называл досадным упущением. В соответствии с российским законодательством при отсутствии брачного контракта все совместно нажитое имущество подлежит разделу в равных долях.

Диброва ушла к любовнику?

В середине августа Дибров провел ночной прямой эфир на фоне новостей о предполагаемой измене Полины.

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

В эфире телеведущий рассуждал о разводах и неверности в русской и мировой литературе. Он заявил, что, насколько ему известно, последняя жена писателя Льва Толстого Софья изменяла ему, именно благодаря этому опыту Толстой написал повесть «Крейцерова соната».

Достоверных свидетельств о том, что Софья Андреевна действительно изменяла Льву Толстому, нет.

По мнению Диброва, женскую измену мужчинам посылает Бог в качестве испытания.

«Это недаром все так. Что-то вам Господь этим хотел сказать. Клянусь. Где-то вам надо спохватиться. И что-то нам с вами, ребята, надо делать во славу -- да не себя, а максимально возможного количества людей», — сказал телеведущий.

Он также призвал не винить женщин, изменивших своим мужьям. Он счел, что супружеская неверность возлюбленной может быть следствием невнимательного отношения мужчины к ней.

«Наверное, где-то мы с вами „задиванились“. <...> Ну вот и получили рога», — констатировал Дибров.

До этого стало известно, что Полина могла уйти от Дмитрия к 50-летнему бизнесмену Роману Товстику. По данным СМИ, конфликт приобрел особую остроту, поскольку семьи Дибровых и Товстиков близко знакомы. Полина даже стала крестной матерью одного из детей предполагаемого возлюбленного и была подругой его жены Елены. 30 июля Товстик объявил о расставании с супругой.

Также сообщалось, что Товстик купил Дибровой особняк в Подмосковье за 141 млн для совместной жизни. Кроме того, бизнесмен якобы ограничил общение бывшей жены Елены с детьми и перевез их к любовнице Дибровой. Об этом заявила юрист Екатерина Гордон.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 августа: где сбои в РФ

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон сложила с себя обязанности

Ситуация в Сумской области утром 20 августа: десятки трупов, бои в Юнаковке

Полина Диброва
Дмитрий Дибров
разводы
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Хинштейн необычно отреагировал на сделку экс-главы Курщины со следствием
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.