20 августа 2025 в 11:23

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон сложила с себя обязанности

Этим летом принцесса Кейт Миддлтон неофициально сложила с себя королевские обязанности из-за плохого самочувствия на фоне борьбы с раком, передает RadarOnline. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 20 августа?

Что известно о здоровье Миддлтон

Как пишет издание, принцесса Уэльская все еще страдает «эмоционально и физически» из-за последствий борьбы с раком.

«Спустя восемь месяцев после того, как стало известно, что болезнь находится в стадии ремиссии, 43-летняя Миддлтон на публике демонстрировала храбрый вид на королевских мероприятиях, в то время как дома в кругу семьи она испытывала трудности», — отметил источник.

По данным инсайдера из дворца, Кейт сказала своему супругу принцу Уильяму, что ей нужен хороший перерыв перед началом учебного года в сентябре.

«Она все еще не вернулась к той форме, которая была до диагноза, и не уверена, что когда-либо вернется. Этим летом она неофициально сложила с себя королевские обязанности, и, конечно же, Уильям ее полностью поддерживает», — сообщил источник.

В конце июня Миддлтон должна была посетить Королевские скачки в Аскоте, но в последний момент отказалась — Уильям был на них один. Это спровоцировало новую волную слухов о состоянии здоровья будущей королевы.

Кейт сообщила о своем диагнозе в марте 2024 года после операции на брюшной полости. Она объявила, что завершила курс химиотерапии в сентябре 2024 года, еще до того, как в январе она сообщила о ремиссии.

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Что известно о попытках Трампа соблазнить принцессу Диану

По информации издания The Daily Beast, президент США Дональд Трамп и финансист Джеффри Эпштейн соревновались за право первыми переспать с принцессой Дианой — матерью принца Уильяма и Гарри.

По словам давнего биографа Трампа Майкла Вулффа, в 1996 году будущий американский лидер пытался произвести впечатление на Диану. Он видел в ней «трофейную жену высшего класса» и присылал огромные букеты цветов в Кенсингтонский дворец — официальную резиденцию принцессы в Лондоне.

В письмах Диана вежливо благодарила его за цветы, однако в частных беседах признавалась, что от Трампа у нее мурашки по коже.

В то время Трамп не скрывал желания вступить в интимную связь с принцессой Дианой. В 1997 году в интервью на радиошоу Говарда Стерна он заявил, что вполне мог бы заняться сексом с принцессой.

