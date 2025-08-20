Погода в Москве в среду, 20 августа: жителей предупредили об опасности

Погода в Москве в среду, 20 августа: жителей предупредили об опасности

Этим вечером на Москву обрушатся ливни, которые продолжатся до утра следующего дня, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столице в среду, 20 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 20 августа

С утра температура в Москве составила 13,2 градуса. Без осадков, ветер штиль. Влажность — 93%. Атмосферное давление — 741,9 мм рт. ст.

«В первой половине дня синоптическая ситуация в столичном регионе по-прежнему будет определяться погожим гребнем антициклона, благодаря чему воздух успеет прогреться до плюс 19–22 градусов. К вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада, откуда потянется гряда кучево-дождевых облаков высотой до 8 км», — рассказал синоптик.

После 15 часов заморосит мелкий дождь, который вечером перейдет в ливень. Он продолжится до утра.

«Общее количество осадков за 12 часов составит 15 литров дождевой воды на метр квадратный московских улиц. Ветер западной четверти 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт. ст.», — добавил Тишковец.

Специалист предупредил об опасной погоде и в четверг, 21 августа, посоветовав взять с собой зонты и одеться потеплее.

«Осень стучится в дверь! Тем более в последующие дни до конца недели максимальная температура не превысит плюс 14–17 градусов, а дождей меньше не станет», — уточнил Тишковец.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее также говорил об осенней погоде на этой неделе. По его словам, солнце иногда будет появляться, но не так часто.

«Такая погода в Москве и в течение всех дней на 1,5–2 градуса будет ниже многолетних значений», — добавил он.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 20 августа

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург окажется под влиянием тыловой части циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди и заметно похолодает.

Температура воздуха в городе составит плюс 16–18 градусов, в Ленинградской области — плюс 14–19 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг в Петербурге без существенных осадков, ночью плюс 6–8 градусов, днем плюс 17–19 градусов.

Читайте также:

Сожгли пушками склады ВСУ и ударили дронами: успехи ВС РФ к утру 20 августа

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 августа, время грибков

Народные приметы на 20 августа: погода, птицы и запреты дня