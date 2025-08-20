Народные приметы на 20 августа: погода, птицы и запреты дня

Народные приметы на 20 августа: погода, птицы и запреты дня

20 августа в народном календаре носит название Марины-Пимены. Этот день считался рубежом между летней жарой и осенней прохладой. Пристальное наблюдение за природой помогало предсказать грядущие изменения.

Погодные приметы на день Марины-Пимены

Холодный ветер с севера предвещал ранние заморозки и морозную зиму. Если же ветер дул с юга, тепло сохранялось до сентября.

Иней на траве утром указывал на богатый урожай озимых культур в следующем году.

Туман, стелющийся над водоемами после заката, предсказывал грибной сезон.

Затяжные дожди сулили ненастный и ветреный октябрь.

Приметы по поведению птиц и животных 20 августа

Лягушки, громко квакающие днем, указывали на скорое похолодание.

Дикие утки, часто ныряющие в водоемах, сигнализировали о приближении ветреной погоды.

Чего нельзя делать 20 августа по народным поверьям

Ссориться и повышать голос — конфликты в этот день могли притянуть финансовые потери.

Рвать плоды недозревшими — это сулило неудачу в долгих делах.

Оставлять урожай неубранным до заката — считалось, что ночная роса «заберет силу» плодов.

Что нужно сделать обязательно в день Марины-Пимены

Угостить нуждающихся собранными яблоками или медом — для привлечения благополучия.

Собирать целебные травы (зверобой, ромашку), особенно в полдень, — их сила в этот день считалась пиковой.

Накормить диких птиц зерном — чтобы следующий год был без неурожая.

Приметы 20 августа отражают мудрость аграрных традиций, где каждое природное явление — подсказка для гармонии с циклами года. Наблюдение за птицами помогает предугадать миграции, а поведение животных служит живым барометром. Следование запретам и ритуалам, по поверьям, укрепляет связь с природой и обеспечивает благополучие.

