Народные приметы на 20 августа: погода, птицы и запреты дня

Приметы на 20 августа — что можно и нельзя делать в день Марины-Пимены

20 августа в народном календаре носит название Марины-Пимены. Этот день считался рубежом между летней жарой и осенней прохладой. Пристальное наблюдение за природой помогало предсказать грядущие изменения.

Погодные приметы на день Марины-Пимены

  • Холодный ветер с севера предвещал ранние заморозки и морозную зиму. Если же ветер дул с юга, тепло сохранялось до сентября.

  • Иней на траве утром указывал на богатый урожай озимых культур в следующем году.

  • Туман, стелющийся над водоемами после заката, предсказывал грибной сезон.

  • Затяжные дожди сулили ненастный и ветреный октябрь.

Приметы по поведению птиц и животных 20 августа

  • Лягушки, громко квакающие днем, указывали на скорое похолодание.

  • Дикие утки, часто ныряющие в водоемах, сигнализировали о приближении ветреной погоды.

Народные приметы на 20 августа: погода, птицы и запреты дня Народные приметы на 20 августа: погода, птицы и запреты дня Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Чего нельзя делать 20 августа по народным поверьям

  • Ссориться и повышать голос — конфликты в этот день могли притянуть финансовые потери.

  • Рвать плоды недозревшими — это сулило неудачу в долгих делах.

  • Оставлять урожай неубранным до заката — считалось, что ночная роса «заберет силу» плодов.

Что нужно сделать обязательно в день Марины-Пимены

  • Угостить нуждающихся собранными яблоками или медом — для привлечения благополучия.

  • Собирать целебные травы (зверобой, ромашку), особенно в полдень, — их сила в этот день считалась пиковой.

  • Накормить диких птиц зерном — чтобы следующий год был без неурожая.

Приметы 20 августа отражают мудрость аграрных традиций, где каждое природное явление — подсказка для гармонии с циклами года. Наблюдение за птицами помогает предугадать миграции, а поведение животных служит живым барометром. Следование запретам и ритуалам, по поверьям, укрепляет связь с природой и обеспечивает благополучие.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.

