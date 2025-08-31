День знаний — 2025
Фролов день: запреты и приметы 31 августа. Как лошади предсказывают погоду?

Фролов день: запреты и приметы 31 августа. Как лошади предсказывают погоду? Фролов день: запреты и приметы 31 августа. Как лошади предсказывают погоду? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

31 августа в народном календаре посвящено памяти святых Флора и Лавра, а сам день называют Лошадиным праздником. Считалось, что соблюдение традиций и внимание к природным знакам в этот день защищали от бед и сулили благополучие. Рассказываем о самых важных приметах и обычаях.

Погодные приметы на Фрола и Лавра

  • Воздух прозрачный и свежий — к скорому ненастью. Особенно если при этом дует легкий ветер.

  • Солнце прячется за тучами в жаркий день — верный признак приближающегося дождя.

  • Облака плывут низко — ждите затяжной непогоды или ранней снежной зимы.

  • Воздух над лесом синеет — тепло сохранится еще долго.

  • Багровая звезда на небе — к ветру и ливням.

Поведение животных: как лошади, птицы и скот предсказывают погоду 31 августа

  • Лошади фыркают и перебирают копытами — предвещают дождь или похолодание в ближайшие дни.

  • Куры несутся активно — тепло продлится минимум 2 недели.

  • Коровье молоко быстро скисает — к грозе.

  • Козы охотно щиплют траву — к сухой и ясной погоде.

  • Кукушки замолкают — лето уступает место осени.

Что категорически запрещено делать в Лошадиный праздник

  • Работать на лошадях (запрягать, ездить верхом, пахать): это привлекает беду в семью.

  • Топтать траву или ходить босиком: по поверьям, это навлекает порчу или болезни.

  • Ссориться, ругаться: конфликт затянется надолго.

  • Рыбачить, охотиться: высок риск травм.

  • Лениться и спать до обеда: это сулит упадок в делах.

Обязательные традиции Фролова дня

  • Ухаживать за лошадьми: их купали, кормили овсом с ладони, украшали гривы лентами и окропляли святой водой у церкви для защиты от болезней.

  • Печь обрядовое угощение: «коньки» из теста в форме подков или лошадей раздавали соседям для достатка.

  • Собирать полынь: по ее корням гадали об урожае (толстые корни — к изобилию), а венки из травы вешали над дверью для защиты от сглаза.

  • Готовить погреба и кладовые: уборка в этот день привлекала порядок в дом на всю зиму.

Приметы 31 августа тесно связаны с завершением летних работ и подготовкой к осени. Наблюдая за природой и животными, наши предки предугадывали погоду, а соблюдение запретов, по поверьям, оберегало от несчастий.

