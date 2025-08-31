Фролов день: запреты и приметы 31 августа. Как лошади предсказывают погоду?

31 августа в народном календаре посвящено памяти святых Флора и Лавра, а сам день называют Лошадиным праздником. Считалось, что соблюдение традиций и внимание к природным знакам в этот день защищали от бед и сулили благополучие. Рассказываем о самых важных приметах и обычаях.
Погодные приметы на Фрола и Лавра
Воздух прозрачный и свежий — к скорому ненастью. Особенно если при этом дует легкий ветер.
Солнце прячется за тучами в жаркий день — верный признак приближающегося дождя.
Облака плывут низко — ждите затяжной непогоды или ранней снежной зимы.
Воздух над лесом синеет — тепло сохранится еще долго.
Багровая звезда на небе — к ветру и ливням.
Поведение животных: как лошади, птицы и скот предсказывают погоду 31 августа
Лошади фыркают и перебирают копытами — предвещают дождь или похолодание в ближайшие дни.
Куры несутся активно — тепло продлится минимум 2 недели.
Коровье молоко быстро скисает — к грозе.
Козы охотно щиплют траву — к сухой и ясной погоде.
Кукушки замолкают — лето уступает место осени.
Что категорически запрещено делать в Лошадиный праздник
Работать на лошадях (запрягать, ездить верхом, пахать): это привлекает беду в семью.
Топтать траву или ходить босиком: по поверьям, это навлекает порчу или болезни.
Ссориться, ругаться: конфликт затянется надолго.
Рыбачить, охотиться: высок риск травм.
Лениться и спать до обеда: это сулит упадок в делах.
Обязательные традиции Фролова дня
Ухаживать за лошадьми: их купали, кормили овсом с ладони, украшали гривы лентами и окропляли святой водой у церкви для защиты от болезней.
Печь обрядовое угощение: «коньки» из теста в форме подков или лошадей раздавали соседям для достатка.
Собирать полынь: по ее корням гадали об урожае (толстые корни — к изобилию), а венки из травы вешали над дверью для защиты от сглаза.
Готовить погреба и кладовые: уборка в этот день привлекала порядок в дом на всю зиму.
Приметы 31 августа тесно связаны с завершением летних работ и подготовкой к осени. Наблюдая за природой и животными, наши предки предугадывали погоду, а соблюдение запретов, по поверьям, оберегало от несчастий.