День Мирона 30 августа: как защитить дом и семью по народным традициям

30 августа в народном календаре носит двойное название — День Мирона (Ветрогона) и Вдовьи помочи. Православная церковь чтит память священномученика Мирона Кизического, прославившегося кротостью и милосердием. В народе этот день связывали с усилением ветров, началом листопада и особыми обрядами, призванными защитить от бед и привлечь благополучие.

Дождь 30 августа — к поздней зиме, иней — к богатому урожаю в будущем году.

Красное небо на восходе — к ветреной погоде, закат в тучах — к дождям в ближайшие дни.

Туман и роса на рассвете — к ясной и теплой погоде.

Сильные порывы ветра предвещали ненастный сентябрь и морозную зиму, а тихий день сулил теплую осень.

Пчелы прячутся в ульях — к ранней зиме.

Птицы улетают на юг — к скорым заморозкам и окончанию лета.

Лягушки прыгают по берегу — к туману и дождю.

Отказывать в помощи, особенно вдовам, сиротам и нуждающимся, — иначе можно оказаться в беде.

Ссориться и сквернословить — конфликты в этот день сулят долгие раздоры.

Долго смотреться в зеркало — по поверьям, это лишает красоты.

Ходить на кладбище — считалось, что усопшие в этот день «навещают» друг друга.