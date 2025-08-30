День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 00:45

День Мирона 30 августа: как защитить дом и семью по народным традициям

Приметы на 30 августа — что можно и нельзя делать на Мирона Ветрогона Приметы на 30 августа — что можно и нельзя делать на Мирона Ветрогона Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

30 августа в народном календаре носит двойное название — День Мирона (Ветрогона) и Вдовьи помочи. Православная церковь чтит память священномученика Мирона Кизического, прославившегося кротостью и милосердием. В народе этот день связывали с усилением ветров, началом листопада и особыми обрядами, призванными защитить от бед и привлечь благополучие.

Приметы на основе погодных явлений на Мирона Ветрогона

  • Сильные порывы ветра предвещали ненастный сентябрь и морозную зиму, а тихий день сулил теплую осень.

  • Туман и роса на рассвете — к ясной и теплой погоде.

  • Красное небо на восходе — к ветреной погоде, закат в тучах — к дождям в ближайшие дни.

  • Дождь 30 августа — к поздней зиме, иней — к богатому урожаю в будущем году.

Приметы на основе поведения животных и птиц 30 августа

  • Лягушки прыгают по берегу — к туману и дождю.

  • Птицы улетают на юг — к скорым заморозкам и окончанию лета.

  • Коты мурлычут вечером — к семейному благополучию.

  • Громкое пение лесных птиц — к морозной зиме.

  • Пчелы прячутся в ульях — к ранней зиме.

Что категорически нельзя делать в Миронов день

  • Отказывать в помощи, особенно вдовам, сиротам и нуждающимся, — иначе можно оказаться в беде.

  • Ссориться и сквернословить — конфликты в этот день сулят долгие раздоры.

  • Долго смотреться в зеркало — по поверьям, это лишает красоты.

  • Ходить на кладбище — считалось, что усопшие в этот день «навещают» друг друга.

  • Играть свадьбы или свататься — брак может принести вдовство.

Что нужно сделать обязательно 30 августа

  • Помочь вдовам и сиротам: принести продукты, наколоть дров, убрать во дворе. Традиция называлась Вдовьи помочи и символизировала милосердие святого Мирона.

  • Сжечь старые вещи: чтобы из дома ушли болезни, печали и неудачи.

  • Собрать рябину: ее ягоды использовали для изготовления оберегов и лекарств, защищающих от зла.

  • Окатить детей водой на пороге — для здоровья и защиты от сглаза.

Интересный обычай

Молодежь в этот день проводила шутовской обряд под названием «похороны мух»: насекомых хоронили в гробиках из щепок, символизируя прощание с летом. Обряд сопровождался песнями и плясками.

Эти приметы и традиции отражают мудрость предков, умевших читать язык природы и веривших, что добрые дела в День Мирона приносят благословение на весь год.

народныеприметы
приметы
август
погода
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Клоун-наркоман!» Французы ненавидят диктатора Макрона и готовятся к стачке
День Мирона 30 августа: как защитить дом и семью по народным традициям
«Украинцы их применят»: США передают вооружения, позволяющие бить вглубь РФ
Скандал на Олимпиаде, роман с принцем, браки с Джигурдой: как живет Анисина
Составлен список стран и участников «Интервидения-2025» в Москве
«Твердый протест»: российского посла вызвали в МИД Румынии
Супруги вывезли в Чехию и вернули назад 800 украинцев ради пособий
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 августа 2025 года
Утвержден порядок определение цен на «курительную» продукцию
Донатят ВСУ, любят Берлин: как живут дочь и внучки Горбачева
Иранские СМИ развели кампанию по подрыву отношений с РФ
С мандаринами и розмарином: необычные маринованные огурцы на зиму
«Неучи с Банковой»: Захарова указала на безграмотность киевских властей
Правительство скорректировало правила призыва на военную службу
Мужчину с трендовым «гвоздем» от Cartier задержали во Внуково
Бабье лето или морозы? Синоптики «убили» новым прогнозом погоды на сентябрь
Пловец пропал в Босфоре, альпинистка застряла на горе: главные ЧП за неделю
«Мы напомним про это»: Зеленский пытается диктовать свои условия Трампу
Забудьте о простуде с этой хреновиной с клюквой: рецепт внутри
Венгрия может сорвать планы Евросоюза по Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.