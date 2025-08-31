Составлен список артистов, которые умерли в августе 2025 года

Составлен список артистов, которые умерли в августе 2025 года

Август 2025 года запомнился множеством трагических утрат. В этот период Россия потеряла многих выдающихся артистов. Кто из звезд и от чего умер в августе текущего года?

Кто из звезд умер в первой половине августа

1 августа стало известно, что скончался народный артист России, режиссер и педагог Юрий Еремин, сообщил театр Моссовета в Telegram-канале. Авторы публикации отметили, что деятелю искусств был 81 год.

«Он как никто умел инсценировать как зарубежную прозу (многим памятен его спектакль „Мадам Бовари“ на сцене театра Моссовета), так и произведения Лермонтова, Тургенева, Достоевского, некоторые из них сегодня украшают репертуар театра Моссовета и неизменно востребованы у зрителя», — говорится в посте.

Ушел из жизни художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов. Об этом 5 августа сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), театральный критик Григорий Заславский. Худруку было 67 лет.

«Ушел из жизни Борис Юрьевич Юхананов», — сказал собеседник агентства.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

5 августа скончался актер, режиссер, народный артист России Владимир Сафронов, сообщили в пресс-службе Малого театра. Ему было 84 года. Его дочь Юлия Сафронова заявила, что причиной смерти ее отца стала остановка сердца.

Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни 9 августа. На его счету свыше 100 ролей. Последний фильм с его участием вышел в 2022 году. Театр имени Комиссаржевской, где служил Краско, сообщил, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни.

Кто из артистов ушел в конце августа

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков ушел из жизни, сообщили 24 августа в пресс-службе Союза кинематографистов. Ему было 92 года. Представители союза выразили соболезнования родственникам и близким Ускова.

26 августа стало известно, что актер Алексей Аптовцев, известный по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Кремлевские курсанты», а также по работам в качестве актера озвучки, умер на 50-м году жизни. О смерти актера сообщил художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов. В официальном сообщении театра «ФЭСТ», где служил Аптовцев, отметили, что артиста забрала «страшная болезнь».

В ночь на 29 августа скончался выдающийся композитор Родион Щедрин. Ему было 92 года. По данным представителей Государственного академического Большого театра, он умер в медучреждении после продолжительной болезни.

За свою карьеру Щедрин написал более 150 произведений. Мировую известность ему принесли балеты и оперы «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Лолита» и «Очарованный странник». Композитор был супругом балерины Майи Плисецкой. Их брак длился с 1958 года вплоть до ее смерти в 2015 году.

Читайте также:

Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских

Составлен список мировых лидеров, которых подозревали в наличии двойников

Смерть близких на СВО, долги, нападение с собакой: где сейчас Сергей Зверев