Смерть близких на СВО, долги, нападение с собакой: где сейчас Сергей Зверев

Несколько дней назад шоумен Сергей Зверев сообщил о гибели второго племянника в зоне специальной военной операции. Что об этом известно, как сейчас живет артист, как он относится к СВО?

Что известно о смерти родственников Зверева на СВО

По словам Зверева, его племянник Игорь находился на передовой с осени 2022 года.

«Мы об этой трагедии узнали только что. Мой племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь совсем молодой — 1996 года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, долг каждого мужчины — защитить свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства», — сообщил стилист.

Игорь, находясь в зоне СВО, был удостоен ордена Жукова.

«К сожалению, мы пока не знаем всех обстоятельств произошедшей трагедии. Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!» — добавил Зверев.

Шоумен подчеркнул, что зимой в ходе специальной военной операции погиб его другой племянник — Андрей. Зверев заявил, что память о родных навсегда останется в его сердце.

Ранее Зверев призвал не забывать, что у гражданина РФ есть не только права, но и обязанности.

«Что значит готов, не готов? Есть такое понятие — „надо“. Вот существуют права, но не надо забывать, что есть и обязанности. Задуматься должен каждый, родина у нас одна. Моей семьи тоже коснулось, у меня три племянника призваны в зону боевых действий. Трое! Вот в их лице я бы хотел, чтобы все ребята, [находящиеся в зоне СВО], знали: мы все вас поддерживаем, мы вас любим. Все, что вы делаете, мы очень ценим», — говорил он.

Известно, что Зверев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». В интервью NEWS.ru он сказал, что для него это честь.

Кому задолжал Зверев

В июне Telegram-канал Mash сообщил, что Сергей Зверев задолжал за жилищно-коммунальные услуги.

Уточняется, что Зверев почти год не платил за квартиру на Дмитровском шоссе и суд взыскал с него долг в размере 18 тысяч рублей.

По данным источника, фонд капитального ремонта подал иск в отношении шоумена в апреле. Организация требовала внести плату за жилье, тепло и электричество. В тот момент сумма составляла 16 тысяч рублей. В мае иск фонда капремонта удовлетворили, и суд обязал Зверева выплатить весь долг и госпошлину.

Сам стилист эту информацию не комментировал.

Что известно о нападении на Зверева

В мае Зверев поделился в соцсети историей о нападении во время прогулки. По его словам, вечером он выгуливал свою кошку Маркизу, когда на него напали две девушки с собакой. Незнакомки спустили собаку с поводка, игнорируя просьбы Зверева не делать этого.

Зверев подчеркнул, что девушки вели себя «просто бессовестно»: смеялись ему в лицо, не извинялись и снимали происходящее на камеру, чтобы прославиться.

«Девушки стояли и ржали. Увидели меня, подошли, и вместо того чтобы извиниться, стали нагло врать прямо в глаза. Я стою переживаю, не пойму, Маркиза жива или нет? А им весело. Они так развлекаются», — сообщил Зверев.

Ситуация накалилась еще сильнее, когда к компании подошел молодой человек одной из девушек.

«Он стал выкручивать мне пальцы, полез в драку, а им прикольно, хороший контент», — заявил стилист.

